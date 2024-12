Wieder hat ein neues KI-Modell das Licht der Welt erblickt und soll dazu beitragen, dass Entwickler:innen und User Meta als zentrale Anlaufstelle für hochmoderne KI-Modelle, -Features und -Tools nutzen. Mit den Llama-Modellen hat Meta – besonders nach dem Start von Llama 3 im Frühjahr 2024 – eine Open-Source-Option für viele Interessierte geschaffen, die immense Nutzungszahlen aufweist. Schon über 650 Millionen Downloads verzeichnet die Modellreihe. Während Llama 4 bereits in den Startlöchern ist, steht Usern jetzt mit Llama 3.3 70B eine besonders effizientes KI-Modell zur Verfügung.

Derweil entwickelt sich die Meta AI zu einer zentralen KI-Assistenz für hunderte Millionen Menschen. Meta wollte sie zum Jahresende zur meitgenutzten der Welt entwickeln. Dabei gibt es aber ein großes Manko.

Zum Quartalsbericht für das zweite Quartal 2024 erklärte Meta CEO Mark Zuckerberg:

We had a strong quarter, and Meta AI is on track to be the most used AI assistant in the world by the end of the year. We’ve released the first frontier-level open source AI model, we continue to see good traction with our Ray-Ban Meta AI glasses, and we’re driving good growth across our apps,