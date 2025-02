Die Verknüpfung von großen Emotionen, digitalen Meilensteinen, User Benefits, Sportsgeist und Superstars en masse fand sich in der Auswahl der diesjährigen Super Bowl Ads vielfach wieder – für die Advertiser tiefern denn je in die Tasche greifen mussten. OpenAIs einminütige Ad soll sogar 14 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Die Tech Player übernehmen: Gemini, ChatGPT und Co. mischen die Super Bowl-Werbung auf

Selten gab es so viele Ads, die die Relevanz von AI im Rahmen eines Events hervorhoben. Und es gab wohl auch selten einen so starken Fokus auf auf Tech- und KI-Lösungen bei den Super Bowl Ads. Ganz vorn mit dabei war in diesem Jahr OpenAI mit der ersten eigenen Super Bowl Ad. Diese zeigt binnen 60 Sekunden zentrale Entwicklungen der Welt- und Menschheitsgeschichte im Pixel-Stil, Schwarz auf Weiß, und verweist auf die immensen Möglichkeiten von ChatGPT. „ChatGPT | The Intelligence Age“ heißt die nach Angaben von The Verge für 14 Millionen US-Dollar in der ersten Hälfte des Spiels platzierte Werbung, an deren Ende eine KI-Stimme fragt: „What do you want to create next?“