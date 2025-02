Gleichzeitig wird der Einfluss von KI im neuen Markenauftritt nicht ignoriert. OpenAI kombiniert die Expertise von Spezialist:innen aus Fotografie, Typografie, Motion Design und Raumgestaltung mit gezielt eingesetzten KI-Tools wie DALL-E, ChatGPT und Sora. Ziel ist eine Markenidentität, die technologische Innovation mit menschlicher Kreativität verbindet.

Die Bildsprache des Rebrandings basiert auf speziell beauftragten Fotografien – von Landschaftsaufnahmen über Stillleben bis hin zu abstrakten Formen. Ergänzt werden diese durch KI-generierte Texturen, die mit realen Bildern kombiniert werden. „Es wird immer eine Mischung sein“, betont Moeller und vergleicht den Prozess mit der frühen Nutzung des Apple Mac im Grafikdesign: In erfahrenen Händen sei KI lediglich ein weiteres Werkzeug. Dennoch bleibt die menschliche Kuratierung essenziell.

OpenAI gibt sich bewusst offen für den kreativen Einsatz von KI, ohne feste Regeln zu etablieren. Moeller erklärt:

We’re trying not to make up too many rules. Using AI as a tool and a partner is something that’s interesting.