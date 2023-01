Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie

Die Warteliste gibt preis, welche Vorteile ChatGPT Professional bieten soll. Zum einen soll es eine ständige Verfügbarkeit, also keine Blackout-Zeitfenster mehr, geben. Zum anderen sollen die Antworten immer schnell angezeigt werden, da es keine Drosselung gibt. Darüber hinaus sollen Nutzer:innen so viele Nachrichten an die KI schicken können, wie sie brauchen. Das heißt, User können doppelt so viele Anfragen senden wie jene, die ohne Premiumversion an das Limit gebunden sind, welches OpenAI mit der jüngsten Version eingeführt hat. Dazu schrieb das Unternehmen:

Daily limit: To ensure a high-quality experience for all ChatGPT users, we are experimenting with a daily message cap. If you’re included in this group, you’ll be presented with an option to extend your access by providing feedback to ChatGPT.

Hinsichtlich der Kosten für das Tool ChatGPT Professional ist noch nichts Konkretes bekannt. Allerdings fragt OpenAI im Rahmen der Warteliste mit mehreren Fragen ab, welchen Preis potentielle Premiumnutzer:innen für angemessen halten würden. So heißt stehen im Dokument etwa diese Fragen:

At what price (per month) would you consider ChatGPT to be so expensive that you would not consider buying it?

At what price (per month) would you consider ChatGPT to be priced so low that you would feel the quality couldn’t be very good?

At what price (per month) would you consider ChatGPT starting to get expensive, so that it is not out of the question, but you would have to give some thought to buying it?

At what price (per month) would you consider ChatGPT to be a bargain – a great buy for the money?

Wer sich über die Warteliste registriert, kann zu den Ersten gehören, die die neue Premiumversion testen können. Wer ausgewählt wird, erhält von OpenAI eine Information zum Pilotprogramm und zum festgelegten Preismodell. Allerdings befindet sich ChatGPT Professional noch in der Experimentierphase. Deshalb können noch Änderungen am Projekt vorgenommen werden. Und das Unternehmen macht den Zugang zur Premiumversion vorerst noch nicht generell verfügbar.

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Premiumversion von ChatGPT könnte Umsatz stärken und Tool-Probleme beheben

Spätestens seit dem Launch von ChatGPT ist OpenAI – das auch für Tools wie DALL-E 2 verantwortlich zeichnet – in aller Munde. Doch das Unternehmen hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Bezogen auf ChatGPT gibt es noch klar erkennbare Defizite beim Einsatz der KI. So erklärt Michael Witzenleiter, CEO und Gründer von Conversion Maker, gegenüber OnlineMarketing.de im Interview, welche Limitierungen das Tool etwa im Search-Kontext noch hat:

Der nächste große Schritt wäre die Echtzeitdatenanalyse, sprich, man bekommt inhaltlich korrekte Antworten zu tagesaktuellen Fragen. Das kann so banal sein wie, ‚Wie wird das Wetter heute?‘, aber auch gehaltvollere Fragen zu News, Marktentwicklungen und Kampagnen sind denkbar. Im Moment scheitert es noch an den Server- und Rechenkapazitäten. Denn Echtzeitdaten setzen voraus, dass viele Daten in kürzester Zeit verarbeitet werden. Diese Fähigkeit gibt es in der Größenordnung, die ChatGPT bräuchte, aktuell nicht am Markt. Auch Nischenwissen ist aktuell kaum miteinbezogen. Das wirkt sich sowohl auf bestimmte Branchen als auch Interessensgruppen aus. Historiker:innen kommen beispielsweise bei ChatGPT schnell an ihre Grenzen, besonders wenn es um Themengebiete außerhalb der ‚westlichen‘ Geschichte geht. Fairerweise muss man sagen, dass es sicher niemals eine Lösung gibt, die allwissend ist, daher ist es ganz normal, dass OpenAI sich auf die gängigsten Themen fokussiert.

Dieser Limitierungen ist sich OpenAI jedoch bewusst. Mit dem geplanten Launch der neuen Sprachmodellversion GPT-4 sollen auch die Kapazitäten des Tools ChatGPT optimiert werden. Und mit der Premiumversion ChatGPT Professional wird ebenso eine Minimierung der Limitierungen angestrebt. Des Weiteren hat das Unternehmen zusammen mit dem Center for Security and Emerging Technology und dem Stanford Internet Observatory einen Bericht veröffentlicht, der den potentiellen Missbrauch von Sprach-KI-Tools (wie ChatGPT), beispielsweise für Desinformationskampagnen, analysiert.