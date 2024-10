Orion vs. o1 und GPT-4o: Das ist anders

Im Gegensatz zu GPT-4o sowie o1 ist der Release von Orion zunächst nicht für ChatGPT (Plus) User vorgesehen. Stattdessen erhalten als erstes Unternehmen, mit denen OpenAI bereits zusammenarbeitet, Zugriff auf das Modell. Diese sollen somit die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Produkte und Features auf der Basis von Orion zu erstellen. Eines dieser Unternehmen ist Microsoft; eine Kooperation der beiden Unternehmen besteht bereits seit Anfang 2023. Schon im November 2024 soll Orion in Azure integriert werden, berichtet ein:e Insider:in gegenüber The Verge. Sowohl Microsoft als auch OpenAI lehnten eine Stellungnahme ab.

Den Namen Orion (welchen auch Metas neue AR-Brillen tragen) dürfte OpenAIs neues Modell nach dem Launch voraussichtlich nicht behalten. Ob es sich bei Orion tatsächlich um das langerwartete GPT-5 handelt, ist allerdings unklar. OpenAI CEO Sam Altman findet bezüglich der Berichterstattung von The Verge klare Worte: