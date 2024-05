Damit nicht genug: Möglicherweise steht das lang erwartete Modell GPT-5 bereits in den Startlöchern. Schon im März 2024 sprach OpenAI CEO Sam Altman von der Planung eines „erstaunlichen Modells“, welches das Unternehmen möglicherweise im Sommer 2024 launchen will. Nun hat OpenAI in einem Blogpost erneut die Entwicklung eines bahnbrechenden neuen Modells thematisiert; dieses stelle den nächsten Schritt auf dem Weg zur Artificial General Intelligence (AGI, auf Deutsch Allgemeine Künstliche Intelligenz) dar. Die Trainings-Phase für das Modell – potenziell GPT-5 – habe bereits begonnen:

OpenAI has recently begun training its next frontier model and we anticipate the resulting systems to bring us to the next level of capabilities on our path to AGI.