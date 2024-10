Anders als Diffusion Models benötigen die sCMs nur zwei Sampling-Schritte. Diffusion Models fügen Bilddateien, vereinfacht gesagt, Noise hinzu, eine Art visuelles Rauschen, das die Bilder zuerst deskonstruiert und eine Datenbasis auf Grundlage der Eingangsdaten schafft. Im umgekehrten Prozess, auch Denoising genannt, wird wieder ein Visual generiert, das den Eingangsdaten stark ähnelt. Es geht also um eine Art Variantenmodell. Mit dem Prozess gehen aber Probleme einher, wie OpenAI anmerkt:

[…] Current sampling approaches of diffusion models often require dozens to hundreds of sequential steps to generate a single sample, which limits their efficiency and scalability for real-time applications. Various distillation techniques have been developed to accelerate sampling, but they often come with limitations, such as high computational costs, complex training, and reduced sample quality […].