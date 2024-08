Sie ist größer als das vorangegangene Modell und hat ein helleres Display zu bieten. Vor allem aber trumpft sie mit einer Batterielaufzeit für den ganzen Tag auf (laut Google). Das Gerät bietet eine Reihe von Fitness Features. Ganz neu ist auch die Funktion Loss of Pulse Detection. Wenn der Puls plötzlich verloren geht, kann die Watch direkt einen Notruf absetzen. In Europa soll diese Funktion ab September in diverse Länder kommen.

Mit der Pixel Watch 3 können einige User sogar ihre Autos starten (BMW und MINI), den Google TV Stream kontrollieren und im Gehen Voice Notes verfassen, die dann verschriftlicht werden.

Die neuen Pixel Buds Pro 2 wiederum bieten laut Google danke Tensor A1 doppelt so viel Noise Cancellation wie das vorherige Modell – was dem Terminus nach paradox ist. Das neue Modell ist kleiner und leichter. Dank der Verbindung zu Gemini Live bieten die Ear Buds die Möglichkeit, mobil eine Konversation mit der KI-Assistenz zu führen. Google erklärt:

[…] It’s like having a sidekick right in your pocket, one that can chat with you about new ideas or even practice for an upcoming interview. You can even use Gemini Live while on the go — just unlock your phone while wearing your Buds, say ‘Hey, Google, let’s talk live‘ and have a free-flowing conversation with Gemini even if your phone is locked.