Claude Opus 4 ist laut Anthropic „the world’s best coding model, with sustained performance on complex, long-running tasks and agent workflows.“ Sonnet 4 hingegen ist deutlich leistungsfähiger als Sonnet 3.7 und passt sich Instruktionen besser an, antwortet präziser und kann Coding und Reasoning deutlich besser durchführen.

Hybridfaktor im Fokus

Das Besondere an den neuen Claude-Modellen ist indes, dass sie als hybride Modelle parallel sowohl schnell auf kurze Fragen antworten können als auch lange nachdenken, wenn es um komplexe Sachverhalte oder Aufgaben geht. Dafür werden normalerweise eher zwei unterschiedliche Modelle empfohlen, gerade OpenAI hat zum Beispiel eine sehr große Auswahl different operierender Modelle. So können die Anthropic-Modelle parallel zum Deep Thinking auf Tool Use setzen (in der Betaversion) und beispielsweise das Web durchsuchen, während das Thinking läuft. Erst kürzlich wurde die Web-Search-Funktion für Claude integriert.

Ein weiterer großer Vorteil der neuen Modelle ist die optimierte Memory-Fähigkeit. Wer in den eigenen Applikationen die neuen Modelle nutzt und den Zugriff auf lokale Dokumente erlaubt, kann zentrale Informationen in Memory-Files speichern und langfristig Potentiale generieren. Als Beispiel führt das KI-Unternehmen einen Navigations-Guide an, den das Modell beim Spielen von Pokémon kreiert hat.

Der von Claude kreierte Navigations-Guide für ein Pokémon Game, © Anthropic

Updates für Agents, API und Thinking-Prozesse

Weiterhin hat Anthropic Thinking Summaries für die Modelle der Reihe 4 vorgestellt, die in kurzer Zeit lange Erwägungen der KI zusammenstellen. Das kann beim Prompt Engineering helfen.

Schließlich können User Claude Code, jetzt für alle verfügbar, über das Claude Code SDK neuerdings im Hintergrund laufen lassen und es mit VS Code und JetBrains Extensions direkt in die Entwicklungsumgebung (IDE) integrieren. Mit der erweiterbaren Code SDK können Developer zudem eigene Agents auf der Basis von Claude Code entwickeln. Ein Beispiel für den SDK-Einsatz stellt Claude Code auf GitHub dar.

In der Anthropic API wiederum können User ihre Agents mit dem Code Execution Tool entwickeln, auf den MCP Connector setzen (wie zuvor schon für die Web-Suche mit anderen Diensten), die neue Files API nutzen und Prompts bis zu eine Stunde lang zwischenspeichern.

Im Blog Post von Anthropic findest du noch mehr Details zu den Updates. Einige Features von Claude in Aktion kannst du im Video des Unternehmens nachvollziehen.