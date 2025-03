Claude und die Web-Suche: Quellenangaben und Best Practices

Wie wichtig die Web-Suche für AI Bots ist, untermauert beispielhaft OpenAIs Bestreben, mehr User für die Suche mit den eigenen Diensten zu gewinnen. Das KI-Unternehmen hat neben der Option, das Web zu durchsuchen, sogar einen dedizierten ChatGPT Search-Dienst für alle bereitgestellt.

Jetzt folgt auch Anthropic mit einer nativen Funktion für Claude. Bei der Web-Suche sollen sämtliche Ergebnisse diverse Links zu Quellen enthalten, damit User die Informationen direkt überprüfen können. Grundsätzlich ist die Web-Suche von Vorteil, um brandaktuelle Informationen und aktuelle Daten in diverse Nutzungskontexte miteinzubeziehen. Die Informationen aus der Web-Suche liefert Claude – für das Anthropic inzwischen den Support des jüngsten KI-Modells Claude 3.7 bietet – in konversationeller Form. Der Einsatz des Features eignet sich laut dem Unternehmen beispielsweise für Sales Teams, die aktuelle Branchentrends in ihre Analysen einfließen lassen möchten, für Finanzanalyst:innen, die up to date Entwicklungen des Markts verfolgen, für Researcher, die diverse Quellen durchforsten müssen und Shopper, die aktuelle Drops, Preisentwicklungen und dergleichen im Auge behalten möchten.

Schon vor dem Roll-out dieser Funktion konnten User über einen Umweg eine Web-Suche mit Claude umsetzen. Dafür war der Model Context Protocol (MCP) Server Support in der Perplexity API verantwortlich. In der Perplexity API Sonar, die dir auch die Erstellung eigener Generative-Search-Lösungen mit Echtzeitinfos erlaubt, können Entwickler:innen dank dieser Neuerung die Web-Suche Perplexitys einfach an einen AI Agent ihrer Wahl knüpfen.