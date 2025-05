Mit den Integrations werden Apps und Tools um die Fähigkeiten von Claude erweitert. Auf diese Weise kann Claude zum informierten Co-Manager werden, weil Informationen wie Aufgabenstatus, Bestellhistorien, To-dos und Co. analysiert werden. Über die Konversation und Datenweitergabe an Claude können Teams somit ihre Workflows optimieren. Dabei kann die KI Meeting Briefings erstellen, Produkte anlegen, Debugging durchführen oder Zusammenfassungen für Inhalte schreiben. Auf dem Anthropic Blog findest du einige Beispielvideos für die Integrations, eines teilen wir an dieser Stelle.

Die Integrations haben auch Einfluss auf das Deep Research Feature von Claude, das an ähnliche Funktionen von Googles Gemini und OpenAIs ChatGPT – jetzt für alle verfügbar – erinnert. Denn bei der Erstellung von Reports, die zwischen fünf und 45 Minuten dauern kann, werden Web-Quellen, aber ebenso der Google Workspace und neuerdings via Integrations verknüpfte Apps durchsucht. Originäre Angaben sollen dabei stets mit konkreten Quellenangaben untermauert werden. Max, Team und Enterprise User können diese neuen Funktionen nutzen. Pro User sollen bald Zugriff erhalten.

Für alle zahlenden Nutzer:innen wird zudem die Web-Suche von Claude weltweit bereitgestellt.