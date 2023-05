Ein Homescreen Widget, wie es zum Beispiel viele Android Smartphones für die Google-Suche vorinstalliert haben, erleichtert Usern den Zugriff auf Apps und deren Funktionalitäten. Deshalb verspricht sich Microsoft von einem iOS und Android Widget für Bing AI noch mehr Nutzung. Seit dem Launch verzeichnet das Unternehmen das Achtfache an täglichen Downloads der neuen Bing App. Während laut 9to5google auch Google für den KI-Chatbot Bard ein Widget plant, hat TikTok kürzlich eins für die Suche über die Entertainment App für iOS gelauncht. Auch diese App konkurriert im Suchkosmos mit Bing und Google.

Die Homescreen Widgets für die Bing App sollen demnächst zur Verfügung stehen und erlauben es Usern, direkt in den Chat mit Bing AI einzutreten. Darüber hinaus können diese aber auch per Tippen auf das Mikrofonsymbol per Spracheingabe Fragen an die KI stellen. Damit das künftig nicht nur auf Englisch möglich ist, hat Microsoft verschiedene Sprachkonversationsoptionen optimiert.

We’ve increased the country and language support for voice input, and improved the quality for non-English chats, so now you can choose from a variety of languages and voices to tailor experience to your tastes and needs.

Und schon in der kommenden Woche soll es für Bing AI User möglich sein, Konversationen vom Desktop auf dem Mobilgerät weiterzuführen und umgekehrt. Dazu müssen diese einfach in der Desktop-Suche bei einer Antwort unter Optionen auf das Telefonsymbol klicken. Dann erscheint ein QR Code, der zu scannen ist, um die Konversation mobil weiterzuführen.

Microsoft liefert noch eine Reihe weiterer Updates, zum Beispiel für die SwiftKey-Tastatur. Dank der SwiftKey-Integration können User bereits aus verschiedenen Apps auf Bing AI zugreifen. Jetzt ermöglicht Microsoft ihnen auch, mithilfe des Compose Features Drafts für Texte direkt über diese Tastatur zu erstellen. Dabei können auch Länge, Tonalität, Format etc. vorgegeben werden. Binnen zwei Wochen soll das Feature auf iOS und Android für alle verfügbar sein.

Für den SwiftKey-Bereich hat Microsoft zudem zwei neue Töne integriert und ein AI-gestütztes Übersetzungs-Tool. Damit kannst du deine Texte oder Antworten direkt übersetzen lassen. Android User können bereits darauf zugreifen, für iOS wird die Funktion in der kommenden Woche weltweit ausgerollt.

Wenn du Bing AI zum Beispiel via Edge zum Surfen im Netz nutzt, kannst du bald auf kontextuelle Chats bauen. Dabei liefert dir das KI-Tool Antworten auf Fragen, die sich explizit auf eine Website beziehen, die du besuchst. Bing AI kann dir diese auch zusammenfassen. Bing erklärt:

Say you are looking through recipes for your next dinner gathering. With Bing Chat in the Edge mobile app, you can simply tap on the Chat icon on the bottom navigation bar and ask what wine would pair best with the recipe you’re viewing. You can also ask follow-up questions until you have exactly what you need.