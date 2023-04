Ready to take your Bing Chat prompts to the next level? 🚀 Here are some helpful ideas to try. https://t.co/n11pSx9tbv

Das Potenzial von Bing AI ausschöpfen – so geht’s

Der Bing Chat ist unglaublich leistungsfähig. Die Kombination aus dem Sprachmodell GPT-4 von OpenAI und der Suchmaschine von Microsoft bietet Vorteile, die ChatGPT allein derzeit nicht bietet. Sie bietet eine Fülle an Einsatzmöglichkeiten – sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Doch viele nutzen das Potenzial des Bing Chats nicht, weil ihnen schlichtweg die Kenntnisse fehlen, um das Maximum aus dem KI-Tool herauszuholen.

Über die Bing-KI und viele weitere AI-Entwicklungen spricht die Expertin Yvonne Teufel, CMO von Conversion Maker, in unserem Digital Bash Podcast. Sie liefert Tipps und ist sich sicher: „KI kann uns einfach nicht ersetzen.“

Möglicherweise hast du spätestens seit dem Launch von ChatGPT den Begriff „Prompt Engineering“ schon mal gehört. Doch was sich genau dahinter verbirgt, ist allgemein eher unbekannt. Es handelt sich dabei um eine Art von Entwicklung der optimierten Fragestellung an KI-Tools. Für Anfänger:innen eignen sich ganz einfache Sätze, die du deinen Aufforderung hinzufügen kannst. Das sind die sieben Prompts, die du unbedingt austesten solltest.

Prompt 1: So funktioniert Bing Chat als Interviewer

Interview Prompt bei Bing Chat

Diese Prompt-Funktion ist besonders nützlich, wenn du den Bing Chat um Hilfe für einen bestimmten Zweck bitten möchtest, etwa beim Üben für ein Vorstellungsgespräch. Du kannst die Aufforderung gleich zu Beginn deiner Bing Chat Session formulieren: „Als Interviewer für eine Rolle im Marketing fungieren“. Die Rolle, um die du im Bing Chat bittest, wirkt sich auf den gesamten Chat-Verlauf aus und lenkt die Antworten des Bots entsprechend.

Prompt 2: So funktioniert Bing Chat als Expert:in

Expert:innen-Prompt bei Bing Chat

Als Erweiterung der Eingabeaufforderung „Als … handeln“ kannst du im Bing Chat detaillierter mitteilen, welche Rolle du vom Bot erwartest. Diese Funktion kann beispielsweise besonders nützlich für technische Inhalte sein.

Angenommen, du möchtest den Bing Chat verwenden, um mit dem Erlernen der Programmiersprache Python zu beginnen. So kannst du am Anfang erklären: „Ich möchte, dass du als Expert:in in der Python-Programmierung mit fünf Jahren Erfahrung auftrittst.“ Diese Aufforderung gibt dem Bing Chat die nötigen Hintergrundinformationen, um dir bei deinem Anliegen zu helfen. Wenn du selbst Anfänger:in bist, erkläre das im Chat – genauso, wenn du bereits über Erfahrung verfügst. Diese kombinierten Eingabeaufforderungen stellen sicher, dass die Qualität der Antworten so gut wie möglich auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Prompt 3: So funktioniert Bing Chat, wenn du schreibst: „Erkläre es mir, als wäre ich ein Kind“

„Erkläre es mir, als wäre ich ein Kind"-Prompt bei Bing Chat

Bing Chat ist äußerst nützlich, um sich über Themen zu informieren. Aber wenn du die KI nur darum bittest, etwas zu erklären, ist die Antwort möglicherweise generisch formuliert – und im Falle eines komplexen Themas nicht leicht verständlich. Doch der Vorteil der Verwendung von Bing Chat – im Gegensatz zu der herkömmlichen Suche im Netz – besteht darin, dass du dir ein Thema so erklären lassen kannst, als wärst du ein Kind. Also leicht verständlich. Indem du also wortwörtlich darum bittest, dir beispielsweise Quantenphysik wie einem Kind erklären zu lassen, erhältst du simple Antworten zu einem komplexen Thema.

Prompt 4: So funktioniert Bing Chat, wenn du schreibst: „Fasse den Artikel in einer Stichpunktliste zusammen“

Stichpunkte-Prompt bei Bing Chat

Diese Anwendungsmethode ist besonders praktisch, wenn du den Bing Chat in der Edge Sidebar verwendest. Du kannst im Chat jedoch optional auch eine URL einfügen und nach einer Zusammenfassung in Stichpunkten fragen. Wenn du schnell Informationen aus einem langen Artikel oder Schriftstück analysieren möchtest, ist diese Strategie nützlich, um einen Überblick zu erhalten. In einem folgenden Schritt kannst du den Bing Chat auch darum bitten, wichtige Takeaways zu generieren oder die Zusammenfassung der Aufzählungspunkte vorzunehmen. Dieser Prompt hilft somit dabei, wichtige Teile eines Artikels noch verständlicher zusammenzufassen und hervorzuheben.

Prompt 5: So funktioniert Bing Chat, wenn du ihn darum bittest, dir Fragen zu stellen

Fragen-Prompt bei Bing Chat

Wenn du den Bing Chat nutzt, um dich über ein bestimmtes Thema zu informieren oder etwas zu erstellen, kann dieser Prompt eine entscheidende Ergänzung zu deiner Eingabeaufforderung sein: Anstatt nur danach zu fragen, was du wissen möchtest, kannst du im Bing Chat darum bitten, dass die KI dir Fragen stellt, um zu verstehen, was du wissen möchtest.

Die Sitzung wird dann eher zu einem Q&A, was dir im Rahmen der Recherche zu einem Thema dabei helfen kann, neue Aspekte kennenzulernen. Die Methode ist vor allem dann nützlich, wenn du selbst wenig Hintergrundinformationen zu dem Thema besitzt.

Prompt 6: So funktioniert Bing Chat, wenn du ihn darum bittest, eine Tabelle zu erstellen

Tabellen-Prompt bei Bing Chat

Bing Chat kann Themen auch in Tabellen präsentieren. Wenn du also zu einem Thema recherchierst und dir wünschst, die Inhalte in einer Tabelle zu präsentieren, bitte den Bing Chat einfach darum. Ein Beispiel: Du suchst nach einem neuen Laptop und möchtest die Merkmale der verschiedenen Geräte in einer Tabelle gegenüberstellen. Bitte den Bing Chat darum, dir bei deiner Entscheidung zu helfen und dir einen Überblick über die Leistungsmerkmale der Laptops in Tabellenform zu verschaffen.

Prompt 7: So funktioniert Bing Chat für die Erstellung von Social Media Posts

Social Media Prompts bei Bing Chat

Bing Chat kann als Brainstorming-Tool verwendet werden, um kreative und ansprechende Inhalte für soziale Medien zu generieren. Indem du nach spezifischen Plattformen fragst, kannst du entsprechende Posts passgenau für das gewünschte Netzwerk formulieren lassen. Teste es aus und frage den Bing Chat nach einem Tweet zu dem gewünschten Thema und formuliere auch den Ton, beispielsweise heiter oder ernst, in dem der Beitrag verfasst sein soll. Oder bitte Bing Chat darum, einen LinkedIn-Beitrag für dein Unternehmen zu einem Artikel zu schreiben. Du kannst das KI-Tool auch um Instagram-Post-Ideen für dein Unternehmen über ein bestimmtes Produkt bitten.

Fazit

Prompts sind ein nützliches Werkzeug, um Usern dabei zu helfen, den Bing Chat optimal zu nutzen. Sie bieten Inspiration und Anregungen für Suchanfragen und können dazu beitragen, dass Nutzer:innen schnell und einfach die gewünschten Informationen erhalten. Noch mehr wertvolle Tipps liefert dir unser Artikel über AutoGPT, einen experimentellen KI-Dienst, der automatisiert und quasi selbstständig auf Basis von GPT-4 Aufgaben bewältigt. Das Tool ist als Open Source verfügbar und vielseitig einsetzbar, hat jedoch einen Haken.