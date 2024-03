Apple und Google stehen kurz vor einer möglichen Kooperation, die das leistungsstarke KI-Modell Gemini von Google auf das iPhone bringen könnte. Kartellrechtlich könnte dies einige Untersuchungen mit sich bringen.

Die Technologielandschaft wird zunehmend von der Entwicklung und Implementierung Künstlicher Intelligenz geprägt. KI-Unternehmen konkurrieren um die Vorherrschaft bei den schnellsten und fortschrittlichsten Programmen. Apple, ein Unternehmen, das sich in Bezug auf seine KI-Initiativen bisher eher bedeckt gehalten hat, deutet nun eine mögliche Kooperation in diesem Bereich an. Den Informationen von Apple-Experte und Bloomberg-Reporter Marc Gurman zufolge befindet sich Apple in fortgeschrittenen Gesprächen mit Google, um eine Lizenzvereinbarung für die Nutzung von Googles KI-Technologie Gemini auf dem iPhone abzuschließen.

Apples KI-Ambitionen

Bereits im Oktober 2023 wurde bekannt, dass Apple jährlich geschätzt über eine Milliarde US-Dollar in die Entwicklung eigener generativer KI-Technologien investiert, um diese für Nutzer:innen und Entwickler:innen verfügbar zu machen. Mit dem Beginn interner Tests von Apple GPT, einem direkten Konkurrenten zu ChatGPT, Bard und anderen, hat Apple bereits erste Maßnahmen ergriffen, um in den KI-Wettbewerb einzusteigen. Beim Earnings Call im Februar 2024 enthüllte Apples CEO Tim Cook, dass das Unternehmen an der Entwicklung generativer KI-Features arbeitet, die noch im selben Jahr die Kund:innen erreichen sollen. Cook betonte, Apple investiere enorm viel Zeit und Mühe in Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, ein klares Signal, dass das Unternehmen seine Strategie in Richtung einer verstärkten Integration von KI-Technologien ausrichtet.

Das Unternehmen hat außerdem kürzlich eine bedeutende Akquisition in der KI-Branche getätigt, indem es das KI-Startup DarwinAI übernommen hat, wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet. DarwinAI ist spezialisiert auf die Herstellung von KI-Systemen, die visuelle Inspektionen von Komponenten für Hersteller:innen durchführen. Doch darüber hinaus strebt das Unternehmen auch danach, neuronale Netzwerkmodelle effizienter zu gestalten, indem es sie kleiner und schneller macht. Diese Technologie könnte für Apple für die Implementierung großer Sprachmodelle in Smartphones von großem Nutzen sein.

Large Language Model Gemini

Google hat mit dem eigenen Large Language Model Gemini erhebliche Fortschritte in der KI-Technologie erzielt. Gemini wird bereits in einer Vielzahl von Googles eigenen Anwendungen und Diensten eingesetzt und ist auch Drittentwickler:innen zugänglich. Diese Technologie könnte bald eine zentrale Rolle in Apples Betriebssystem iOS 18 spielen, dessen Veröffentlichung für den Herbst dieses Jahres erwartet wird. Die Gespräche zwischen den beiden Technologieunternehmen sind laut den Berichten von Bloomberg in vollem Gange. Apple hat offenbar auch mit OpenAI verhandelt, einem weiteren großen Player im Bereich der Künstlichen Intelligenz, der eng mit Microsoft zusammenarbeitet.

Die Integration von Google Gemini in iOS könnte für Apple ein cleverer strategischer Schritt sein. Es könnte Apple ermöglichen, den eigenen Nutzer:innen fortschrittliche KI-Funktionen anzubieten, ohne sich ausschließlich auf die Entwicklung eigener KI-Modelle verlassen zu müssen. Ob die Integration ein Google Branding bekommen wird, ist derzeit noch ungewiss. Google bietet Gemini aktuell in verschiedenen Größen an, wobei die Pro-Version am häufigsten von Erst- und Drittanbieter:innenanwendungen genutzt wird. Die kostenlose Version wird von Gemini 1.0 Pro betrieben, während die kostenpflichtige Stufe, Gemini Advanced, auf 1.0 Ultra setzt.

Apple und Google auf dem Prüfstand vom Kartellamt

Eine Kooperation zwischen Apple und Google, zwei der größten Unternehmen im Tech-Sektor, dürfte die Aufmerksamkeit von Kartellbehörden auf sich ziehen. Die bestehende Vereinbarung, durch die Google als Standardsuchmaschine auf Apples Geräten fungiert und Apple jährlich Milliardenbeträge einbringt, steht bereits unter der Lupe des US-Justizministeriums und der Europäischen Union. Sollte die neue Kooperation zustande kommen, könnte dies nicht nur die Funktionalität des iPhones erweitern, sondern auch die Dynamik im Wettbewerb zwischen den führenden Tech- und KI-Unternehmen neu definieren.