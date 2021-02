Die von Apple geplanten Änderungen des „Identifier for Advertisers“ (IDFA) brachten dem Tech-Unternehmen bereits öffentliche Kritik von Facebook ein. Der Social-Media-Konzern warnte in der Vergangenheit vermehrt davor, dass das Update einen erheblichen negativen Einfluss auf das Advertising-Geschäft haben könnte. Facebook rechnet mit bis zu 50 Prozent Einnahmeeinbußen über das Audience Network, nachdem die IDFA-Änderungen in Kraft getreten sind. Nachdem der Social-Gigant bereits ein Popup einführte, das die User über die Verwendung ihrer Daten aufklärt, und ein Update für das eigene Access Your Data Tool ausrollte, will das Unternehmen nun App Marketern unter die Arme greifen. So launchte Facebook eine neue Hilfe-Website, die die Advertiser auf das bevorstehende IDFA Update für iOS14 vorbereiten soll.

Auf der neuen Website gibt Facebook Tipps und stellt neue Tools vor. Diese sollen Marketern dabei helfen, ihre Apps auch weiterhin zu monetarisieren. Der Social-Konzern erklärt:

The world of app monetization is changing faster than ever. From the rise of app bidding to the importance of using a hybrid monetization strategy, it’s essential to stay on top of the latest trends in app business growth. […] From information about growing your user base to using a hybrid monetization model, the site has expansive resources and will be updated frequently to help you stay on top of monetization trends.