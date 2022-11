Amazon Prime liegt in Musik-Streaming-Business weit hinter den Branchen-Leadern Spotify und Apple. Ein verbessertes Angebot für Prime-Abonnent:innen soll dabei helfen, diesen Rückstand aufzuholen. Nutzer:innen müssen sich die Amazon App herunterladen, um die neue Musik-Erfahrung testen zu können. Zusätzliche Vorteile und ein On-Demand-Zugriff auf die vollständige Bibliothek sind durch ein Upgrade auf die Amazon Music-Unlimited-Stufe verfügbar.

Amazon-Prime-Kund:innen können ab sofort auf einen Musikkatalog mit rund 100 Millionen Songs zugreifen – und zwar ohne Werbeunterbrechung und zusätzliche Kosten. Bislang konnten Prime-Abonnent:innen lediglich auf eine erheblich kleinere Musikauswahl von etwa zwei Millionen Songs zugreifen. Allerdings bietet Amazon Music Prime-Kund:innen nicht die Möglichkeit, Musiktitel frei auszuwählen, sondern lediglich die Option, sich die Songs im Zufallsmodus anzuhören. Die Pick-and-play-any-song-Option ist nur Unlimited Usern vorbehalten. Immerhin können Hörer:innen die Lieder unbegrenzt oft überspringen beziehungsweise weiterklicken. Außerdem können bis zu 15 Playlists angelegt werden. Zudem möchte Amazon das Podcast- und Hörspielangebot ebenfalls erweitern. Amazon erklärt:

We’ve expanded our music benefit for Prime members to bring them 100 million songs in shuffle mode, the most ad-free top podcasts available, and features that make it easier to discover new content in the Amazon Music app – all at no additional cost to their membership.