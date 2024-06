Die Erweiterung wurde zwar noch nicht offiziell von Instagram bestätigt, birgt aber großes Potential. Mit dieser Funktion können Nutzer:innen nun auch in privaten Nachrichten auf kreative und interaktive Weise miteinander kommunizieren. Die Integration des „Du bist dran“-Stickers in die DMs könnte die Nutzung der Direct Messages deutlich attraktiver machen und die Interaktionsraten weiter in die Höhe treiben. Das private Schreiben ist für Instagram ein extrem wichtiger Kanal. Instagram CEO Adam Mosseri sagte kürzlich:

If you look at how people share, all of the growth has been in stories and in DMs over the last five years or so. To the degree that there is growth in feed, it’s all in video, it’s not in photos.