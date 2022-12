YouTube Shorts wird von vielen Creatorn und Marketern im Vergleich mit TikTok und Reels noch etwas belächelt – dabei hat das Format bereits, Stand Juni 2022, 1,5 Milliarden monatlich aktive User und liefert Creatorn 45 Prozent der Werbeeinnahmen. Zum Jahresabschluss hat YouTube nun einige Updates, die Shorts sowie reguläre Posts betreffen, geteilt.

Eine praktische Neuerung betrifft die Key-Metrics-Ansicht im Creator Studio. Bislang konnten Creator dort nur die Entwicklung der Impressions ihrer letzten Posts einsehen. Nun hat die Plattform weitere Metriken hinzugefügt, darunter die Gefällt-Mir-Angaben sowie die Anzahl neuer (oder verlorener) Abonnent:innen. Die neue Ansicht ist für die App und die Webversion verfügbar:

Currently, impressions are the only metric shown on the key metrics card for posts in studio. This week, we’ll be adding additional metrics to the card, including likes and subscribers on both mobile and web.