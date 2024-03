Das Articles-Format ist wieder eine neue Funktion, die die Vielfalt der Features auf X erweitert. Kürzlich hat die Plattform beispielsweise Audio- und Video-Calls für alle Nutzer:innen, auch nicht zahlende, bereitgestellt. Ohnehin möchte sich X von der Plattform, die Twitter einst war, distanzieren und eine Everything App werden. Dazu werden immer neue Optionen integriert. X erschafft nach eigenen Angaben ein neues App-Ökosystem und nähert sich damit dem angestrebten Ziel der Everything App.

X is set to revolutionize 2024 with groundbreaking products and services that will reshape how we connect, communicate, and transact. Our unwavering dedication to people, partners, and communities drives our mission to improve and innovate, boldly venturing into uncharted territory while remaining in tune with our community’s needs.