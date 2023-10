X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic – Full Ads Premium Standard – Half Ads Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME

Dass eines der Modelle trotz eines (womöglich verringerten) Preises nicht weniger Ads anzeigen soll, könnte ein Hinweis darauf sein, dass X keine kostenlose Nutzung mehr zulassen möchte. Oder zumindest eine nur sehr eingeschränkte kostenfreie Nutzung gewähren wird. Schon im September deutete Elon Musk eine entsprechende Entwicklung an.

We’re moving to having a small monthly payment for use of the system.

Neue Ad-Experimente: User stören sich an fragwürdigen Ads

Dass mehr Nutzer:innen auf die Ads auf X verzichten möchten, obwohl sie für das Geschäft der Plattform so wichtig sind, liegt angesichts einiger Werbeexperimente auf X nahe. Zuletzt beschwerten sich User bereits einige Anzeigen im Following Feed, die ohne Markierung ausgespielt wurden. Zudem berichtet Mashable von neuen Ads, die User gemeldet haben, welche ohne Markierung mit Clickbait-Texten auf Websites Dritter weiterleiten. Diese zeigen nur ein Bild und eine Headline, werden aber nicht als Ads kenntlich gemacht. Sie bieten auch keine Form zur Interaktion für User an. Im Ad Manager von X ist allerdings keine entsprechende Option zu finden; womöglich handelt es sich um ein Experiment.

Eine Darstellung von Werbe-Postings ohne Markierung verstößt in Deutschland gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. In den USA verstoßen derlei Darstellungen gegen die Werbevorgaben der Federal Trade Commission (FTC). Daher ist davon auszugehen, dass X diese Maskierung von Werbebotschaften nicht langfristig und offiziell plant. Allerdings hat die Plattform erst vor Kurzem die Werbemarkierung derart angepasst, dass sie für viele User schwieriger zu erkennen ist. Neuerdings werden Ads mit einem grauen Label mit dem Schriftzug „Ad“ markiert. Dieses erscheint als kleine Hinzufügung im oberen rechten Post-Abschnitt, auf Höhe des X Handles.

Zuvor war die Markierung unterhalb der Engagement Buttons im Post zu finden; und in der deutschen App ist das noch immer der Fall, dort steht in dunklem Grau „Gesponsert“, neben dem Hinweis verweist zudem ein Pfeilsymbol auf den werblichen Post. In den USA ist die neue Markierung jedoch schon zu finden – und laut Matt Binder von Mashable führt sie dazu, dass die Sponsored Posts organischen Postings noch deutlich ähnlicher sehen.

Für den programmatischen Verkauf von Werbeinventar hat X kürzlich sogar mit Google kooperiert und Zugang zu diesem Inventar über den Google Ad Manager erlaubt. Damit könnten Google Advertiser die große X Audience erreichen. Doch diese dürfte angesichts der jüngsten Experimente kritisch auf die Werbung auf der Plattform blicken. Was für die X-Pläne zur Ausweitung der Abonnements mit dem Versprechen, weniger Ads zu sehen, von Vorteil sein könnte.