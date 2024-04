Die Plattform X setzt auf Künstliche Intelligenz für effizienteres Marketing und möchte mit einem neuen Anzeigen-Setup den Werbetreibenden das Schalten von Werbekampagnen vereinfachen. X versucht schon seit einiger Zeit, Werbepartner:innen wieder auf die Plattform zurückzuholen, nachdem diese sich in der Vergangenheit von X distanziert hatten.

Der neue Prozess für das Aufsetzen von Werbekampagnen erlaubt es Werbetreibenden, ihre Kampagnen in nur wenigen Minuten effektiv zu gestalten und zu starten. Durch die Nutzung von KI-Targeting-Tools statt manueller Zielgruppenauswahl wird der gesamte Prozess vereinfacht. Werbetreibende müssen lediglich ihr Conversion Event, wie beispielsweise einen Kauf, das tägliche Werbebudget und die gewünschte demografische Zielgruppe auswählen. Auf dem eigenen Blog stellt X die Funktionsweise des neuen Anzeigen-Setups und stellt Ergebnisse aus der Betatestphase vor.

Our AI-powered Optimized Targeting feature is activated by default for Sales campaigns. This allows X’s algorithms to reach people beyond your targeted audience when there’s potential to achieve better ROI. In beta testing, we observed an average increase of 10% in click-through rates and an average increase of 16% in conversion rates1. Consequently, 92% of advertisers are seeing improved results and have chosen to keep Optimized Targeting enabled.