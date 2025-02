Das Feature wurde bereits seit Mitte vergangenen Jahres getestet. Die Interoperabilität erleichtert Unternehmen mit einem Google Business Profile die direkte Kommunikation mit Kund:innen und verbessert ihre Erreichbarkeit über eine der meistgenutzten Messaging-Plattformen.

Bereits seit einiger Zeit testet Google in verschiedenen Ländern die Integration von WhatsApp und SMS in Google-Business-Profilen. Nun wurde das Feature offiziell für Unternehmen in den USA eingeführt. Eine globale Verfügbarkeit (außerhalb von Ländern wie Philippinen, Vietnam, Thailand, Taiwan, Japan, Korea und China) wurde ebenfalls bestätigt. Damit können Unternehmen mit GBP in vielen Teilen der Welt ab sofort WhatsApp oder SMS Chat mit Kund:innen interagieren, sei es für Anfragen, Buchungen oder Support.

Barry Schwartz von Search Engine Roundtable hatte die Funktion bereits im Januar entdeckt, doch offizielle Bestätigungen von Google ließen auf sich warten. Erst kürzlich bestätigte Google auf X:

You can now add WhatsApp and text messaging to your GBP! This much-requested feature makes it easy for customers to connect with you directly for inquiries, bookings, support + more.