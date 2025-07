Bald können WhatsApp User auch in Gruppen Status Updates teilen. Damit kommen vielfältige story-ähnliche Features in den Group Chat. Für diesen gibt es indes noch einige andere hilfreiche Neuerungen.

Metas Messaging App WhatsApp entwickelt sich immer mehr zum Social-Media-Kosmos. Dafür sorgen nicht nur die Verbindungen in Gruppen-Chats, die multimodal optimiert werden können, sondern vor allem Funktionen im Bereich des Status Updates. Dieses ist quasi eine Kopie der auf Instagram so erfolgreichen Stories und wurde zuletzt mit zahlreichen Neuerungen versehen. Dazu gehört der Einsatz von Musik, Likes, Mentions, den populären Add Yours Stickern und einem neuen Layout Feature, um mehrere Bilder zusammenzulegen. Während die WhatsApp-Gruppen mit Features wie dem neuen Sprach-Chat stetig optimiert werden, bringt WhatsApp jetzt beide Welten zusammen und bereitet den Launch von Status Updates für Gruppen vor.

© WhatsApp via Canva

So können Status Updates in WhatsApp-Gruppen aussehen

Der auf WhatsApp spezialisierte Publisher WABetaInfo berichtet über die Entwicklung des neuen Status Features für Gruppen-Chats. Demnach soll dieses in einem künftigen App Update eingeführt werden. Dabei können User in Gruppen Status Updates exklusiv für diese Gruppe teilen. Sie müssen also die Gruppenmitglieder nicht extra in Updates außerhalb dieses Zusammenschlusses taggen. Texte, Bilder, Layouts, Musik und Co. lassen sich so im Gruppenkontext einfach teilen. Sowohl für Android als auch für iOS soll die Funktion, derzeit im Testmodus, bald ausgerollt werden.