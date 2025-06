Zuletzt hat WhatsApp zahlreiche Updates bereitgestellt, von sich bewegenden Emojis bis hin zu Gruppenerwähnungen im Status und dem Layout Feature. Wir haben die Übersicht für dich.

Über zwei Milliarden User zählt WhatsApp und ist damit eine der populärsten Apps weltweit. Immer wieder liefert Meta Updates für die Messaging App, die zuletzt durch Formate wie den Status – der an die Stories auf Instagram erinnert – deutlich mehr Social-Media-Funktionalitäten erhalten hat. In den vergangenen Wochen gab es eine ganze Update-Welle. Die iPad App WhatsApps hat Meta endlich eingeführt, Sprach-Chats sind in Gruppen angekommen und Creator können ihren Status mit zahlreichen neuen Features aufpeppen – zum Beispiel mit Musik und dem Add Yours Sticker. Damit die User den Überblick behalten, hat WhatsApp die zentralen jüngsten Neuerungen zusammengefasst und mit dem Layout Feature noch eine Funktion für den Status geliefert, die an beliebte Collagen auf anderen Plattformen erinnert und dir mehr Kreationsspielraum lässt.

© WhatsApp via Canva

Animierte Emojis, mehr Sticker, mehr Gruppenoptionen: Neuigkeiten en masse auf WhatsApp

Wer auf WhatsApp Emojis einsetzt, darf sich jetzt darüber freuen, dass diese noch dynamischer werden. Nach der Einführung acht brandneuer Emojis für die App (auf Android) hat die Meta-Tochter animierte Emojis vorgestellt. Beim Teilen der folgenden Emojis im Chat werden künftig Animationen aktiviert:

Außerdem können User mit dem Sticker Maker Lieblingsvideos in bewegte Sticker umwandeln und in Einzel-Chats gemeinsame Avatar-Sticker erstellen. Diese lassen sich mit Usern teilen, die einen Avatar haben und in deinen Kontakten gespeichert sind. Das alles erklärt WhatsApp in einem aktuellen Übersichtsartikel auf dem offiziellen Blog. Darin erfährst du auch, dass du neuerdings eine gemeinsame Bildunterschrift für mehrere gesendete Medien wie Bilder und Videos festlegen kannst. Die Empfänger:innen können dann einzeln oder auf alle Medien zusammen reagieren.

Bilder spielen auch bei Abstimmungen eine Rolle. Admins von Kanälen können diese jetzt bei Umfragen hinzufügen, um sie interaktiver zu gestalten. Des Weiteren lassen sich wichtige Nachrichten aus den Channels inzwischen wie Chats mit einem Stern markieren – wir berichteten bereits gesondert über dieses hilfreiche Feature. Derweil bietet die Messaging App viele Kanäle zur Kommunikation, neben den Channels etwa die Anrufe. Für diese gibt es nicht nur den neuen dedizierten eigenen Tab. Sechs neue Filter und Effekte für Videoanrufe (die auch beim Aufnehmen von Bildern genutzt werden können) sind ebenfalls neu integriert worden. Die Relevanz der Anrufe zeigt sich auch daran, dass WhatsApp Video- und Voice-Calls im Web verfügbar machen möchte.

Schließlich gibt es noch wichtige Updates für Gruppen. Nicht allein Sprach-Chats sind darin jetzt möglich, auch die Erstellung wird einfacher. Du kannst jetzt Gruppen schon erstellen, ohne die Personen schon hinzuzufügen. Dann kannst du die Gruppe samt Text und Details erste aufpolieren und dann alle einladen. Zusätzlich kannst du neuerdings Gruppen im Status erwähnen, um ihnen mehr Aufmerksamkeit zu geben oder Freund:innen darüber zu informieren, dass die Gruppe dort getaggt ist.

Neue Layout-Funktion sorgt für mehr Einblicke im Status

Brandneu ist darüber hinaus das Layout Feature für den Status. Dieses erlaubt es dir, mehrere Bilder in einer Art Collage in einem Visual zu posten.