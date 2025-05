Vom Schreiben zum Schnacken: Wenn der Gruppen-Chat auf WhatsApp unübersichtlich wird, kannst du jetzt auf Sprach-Chats mit der Gruppe zugreifen.

Diese Neuheit auf WhatsApp könnte die Kommunikation vieler Menschen nachhaltig vereinfachen. Schon mehr als drei Milliarden User hat die Messaging App von Meta. Viele davon sind nicht nur in einer, sondern in gleich mehreren Gruppen aktiv oder zumindest als Mitglied mit dabei. Doch ob es um Arbeitsbesprechungen auf Events, Themenklärungen im Verein, die Planung eines Trips mit Freund:innen oder eine hitzige Diskussion in der Familiengruppe geht, den Überblick kann man schon mal verlieren, wenn es hoch her geht im Chat. Deshalb erlaubt WhatsApp ab jetzt Sprach-Chats in jeder Gruppengröße.

© Screenshots aus der WhatsApp App, heise online via Canva

Einfach in den Sprach-Chat wechseln – oder den Call nutzen: Gruppen-Kommunikation auf WhatsApp wird einfacher

WhatsApp macht den Audiotreff für Gruppen aller Größen möglich. Das Unternehmen erklärt:

Ganz egal, ob es sich um ein spannendes Fußballspiel, ein dramatisches Staffelfinale oder wichtige Neuigkeiten handelt – manchmal muss man einfach mit denjenigen reden, die gerade verfügbar sind. Darum führen wir Sprachchats für Gruppen aller Größen ein. Auf diese Weise kannst du dich jederzeit live über Audio verbinden, ohne dass du den Gruppenchat verlassen oder zu einem Anruf wechseln musst. Die Mitglieder deiner Gruppe können jederzeit teilnehmen, wann immer sie möchten […].