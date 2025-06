© WhatsApp via Canva

Das kann das neue Feature WhatsApp Message Summaries – und wie steht es mit der Privatsphäre?

Schon vor einigen Wochen kursierten Hinweise auf WhatsApps neue Technologie Private Processing. Diese KI-gestützte Infrastruktur können User in den Einstellungen aktivieren. Wer das tu erhält nicht nur Zugriff auf KI-generierte Chat-Zusammenfassungen, sondern künftig wohl auch auf eine Schreibhilfefunktion zur Teilautomatisierung von eigenen Nachrichten. Letztere scheint kurz vor dem Launch zu stehen, wie wir kürzlich berichtet haben.

Die Message Summaries hat WhatsApp jüngst schon vorgestellt. Dabei nennt das Unternehmen diese Private Message Summaries. Das soll bereits darauf hinweisen, dass weder WhatsApp noch Meta auf die Nachrichten oder Zusammenfassungen derselben zugreifen können. Auch andere User können deine Summaries nicht einsehen. Nutzer:innen können das Private Processing, das per Default ausgestellt ist, selbst in den Einstellungen verwalten. Und mit der Enhanced Chat Privacy haben sie zudem die Option, die Meta AI gänzlich für ausgewählte Chats auszuschließen.

Mit der neuen Zusammenfassungsoption können die User indes Zeit und Mühe sparen, wenn sie ungelesene Nachrichten aufarbeiten möchten. Gerade im Arbeitskontext kann das zum Beispiel nach dem Urlaub hilfreich sein. Und für User, die zahlreiche Gruppen aktiv nutzen, ohne bei jeder neuen Nachricht mitzulesen, kann sich das Feature ebenfalls lohnen. Um die Funktion zu nutzen, können die User auf die ungelesenen Nachrichten tippen und die Meta AI eine Zusammenfassung erstellen lassen. Wie das aussieht, zeigt die App anhand eines GIFs.

So sehen die Zusammenfassungen mit der Meta AI aus, © WhatsApp

Der Roll-out der Message Summaries hat auf Englisch in den USA begonnen. Für weitere Sprachen und andere Regionen ist der Roll-out ebenfalls geplant, allerdings erst im Laufe des Jahres. In Deutschland müssen wir also noch ein wenig auf die Funktion warten.