Die Selfie-Sticker-Option wiederum erlaubt dir, direkt im Suchfeld für die Sticker auf die Kamera zu tippen, ein Selfie aufzunehmen und dieses direkt als Sticker zu verschicken. Das Feature wird jetzt für Android und später für iOS ausgerollt.

Schließlich erlaubt WhatsApp den Usern jetzt auch das Teilen von ganzen Sticker Sets, die ihnen gefallen oder dem Chat-Gegenüber gefallen könnten. Und die Reactions auf Nachrichten, die seit 2022 mit diversen Emojis – ein neues zentrales ist schon im Test – daherkommen, erhalten ebenfalls ein Update. Neuerdings können die Nutzer:innen einfach per Doppeltipp auf eine Nachricht reagieren. Durch diese Aktion öffnet sich die Übersicht der am häufigsten verwendeten Reaktionen.

Zuletzt hat die Messaging App den mehr als zwei Milliarden Usern bereits die Möglichkeit an die Hand gegeben, Gruppen und Communities einfacher zu erstellen. Außerdem können erste Nutzer:innen (in den USA) via WhatsApp auf ChatGPT zugreifen. Ein Zugriff auf den Microsoft Copilot via WhatsApp ist indes auch in Deutschland schon möglich.

Auch die Bilderstellung direkt im WhatsApp Chat funktioniert mit dem Copilot auf Englisch und Deutsch, eigener Screenshot WhatsApp