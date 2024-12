Ab sofort können Nutzer:innen in den USA ChatGPT per Telefonanruf erreichen, während weltweit ein Zugang über WhatsApp möglich ist. Diese Neuerungen markieren einen bedeutenden Schritt in der Demokratisierung von KI-Technologie. Doch wie genau funktionieren die neuen Features, und wie werden sie aufgenommen?

ChatGPT Search, © OpenAI via Canva

KI am Hörer: US User können ChatGPT jetzt anrufen

Drei Mitarbeiter:innen von OpenAI inszenieren die neue Anruffunktion mit humorvollem Retro-Charme: Mit lustigen Kopfbedeckungen und einem Wählscheibentelefon erinnern sie an klassische Fernsehsendungen der 90er Jahre. Vor einem blauen Hintergrund sticht die Telefonnummer 1-800-CHATGPT in weißer Schrift hervor – ein augenzwinkernder Gruß an die Nostalgie vergangener Zeiten.

© OpenAI

Aus der Ankündigung geht hervor, dass ChatGPT jetzt über die gebührenfreie Telefonnummer 1-800-CHATGPT in den USA erreichbar ist. Nutzer:innen können bis zu 15 Minuten pro Monat kostenlos mit dem KI-Chatbot interagieren. Dabei wird OpenAIs Realtime API genutzt, die eine natürliche Sprachkommunikation ermöglicht.

Dieses Angebot richtet sich besonders an Personen, die keinen einfachen Zugang zu Smartphones oder Computern haben. Es bietet einen niedrigschwelligen Einstieg in die Nutzung von KI und zeigt das Potenzial, Menschen unabhängig von ihrer technischen Ausstattung zu erreichen.

WhatsApp-Integration: ChatGPT weltweit verfügbar

Neben dem telefonischen Zugang hat OpenAI auch eine Integration in WhatsApp vorgestellt. Nutzer:innen können ChatGPT einfach durch Hinzufügen der Nummer +1 (800) 242-8478 zu ihren Kontakten nutzen. Der Service basiert auf dem Modell GPT-4o mini und wird über die WhatsApp API bereitgestellt.

Mit dieser Neuerung nutzt OpenAI die Reichweite von WhatsApp, einer Plattform mit Milliarden aktiver Nutzer:innen weltweit. Ziel ist es, den Zugang zu KI-Technologie weiter zu vereinfachen und in alltägliche Kommunikationswege zu integrieren.

ChatGPT überall: Wie OpenAI KI für alle zugänglich macht

OpenAI macht es einfacher denn je, mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. Mit den neuen Funktionen – einem telefonischen Zugang in den USA und einer weltweiten Integration in WhatsApp – unterstreicht der Konzern das Ziel, KI-Technologien für alle zugänglich zu machen. Besonders Menschen mit wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools profitieren von diesen niedrigschwelligen Angeboten.

Die Erweiterung ist nicht nur für private Nutzer:innen spannend: Unternehmen können von verbesserten Customer-Service-Lösungen, personalisierten Kommunikationsmöglichkeiten und innovativen Kampagnenformaten profitieren. ChatGPT wird so zu einem Gamechanger für die Interaktion zwischen Marken und ihren Zielgruppen.

