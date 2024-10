Dieses neue Emoji soll in den Nachrichten als Antwort gesendet und als Reaction auf einzelne Nachrichten eingesetzt werden können. Für Letzteres wird die App es direkt im Reaction Tray integrieren. Dort finden Nutzer:innen zentrale Emojis wie das Like Thumbs Up oder das rote Herz.

Während das neue Emoji in einem zukünftigen App Update bereitgestellt werden soll, optimiert WhatsApp den eigenen Funktionalitätsradius enorm. So können User aktuell direkt in der App mit der Allround AI Copilot von Microsoft chatten, User-Namen einsetzen und Kontakte über alle verknüpften Geräte verwalten sowie Likes (in Form grüner Herzen), Mentions und Musik in den story-ähnlichen Status integrieren.

© WhatsApp via Canva

Wenn du selbst ein eigenes Emoji kreieren möchtest, kannst du auf Features wie Googles Emoji Kitchen oder Apples Genmoji zurückgreifen, um die Bildsprache zu erweitern. Das neue KI-basierte Feature von Apple bietet endlich die Möglichkeit, das Emoji deiner Vorstellung zu kreieren und immer wieder einzusetzen – oder auch zu optimieren.