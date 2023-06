So bietet die WhatsApp Business App künftig die Erstellung von Facebook- und Instagram-Anzeigen an, die Interessierte direkt zu WhatsApp weiterleiten; und für die Kreation ist kein Facebook-Konto nötig. Darüber hinaus liefert das Unternehmen neue Möglichkeiten, um Kund:innen noch effizienter und zielgenauer anzusprechen.

Die neuen WhatsApp Business-Funktionen in der Übersicht: Click-to-WhatsApp Ads

Bald sollen diverse Kleinunternehmen via WhatsApp Facebook- oder Instagram-Anzeigen direkt in der WhatsApp Business App erstellen, buchen und veröffentlichen können. Dafür benötigen die Unternehmen ab sofort kein Facebook-Konto mehr, sondern lediglich eine E-Mail-Adresse und eine Zahlungsmethode. So können die Firmen ihren Geschäftsbetrieb auf diversen Ebenen über WhatsApp bewältigen.

Wenn User auf Instagram oder Facebook auf eine Anzeige klicken, öffnet sich ein Chat auf WhatsApp. Darin können die potentiellen Kund:innen Fragen stellen, Produkte ansehen und einen Kauf tätigen. WhatsApp erklärt auf dem Blog:

Diese Click-to-WhatsApp Ads sind eine besonders effektive Methode, um potenzielle Kund*innen dazu zu bringen, Unternehmen wie deinem auf WhatsApp eine Nachricht zu senden. Auch für Kleinunternehmen, die nur auf WhatsApp aktiv sind, eröffnen sich neue Optionen, auf einfache Weise Werbung zu schalten.

So sehen die Click-to-WhatsApp Ads für Instagram und Facebook aus (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © WhatsApp

Diese Art der Ads ist bei Meta nicht neu. Schon 2021 gab es die Möglichkeit, Ads über WhatsApp zu schalten. Im selben Jahr wurden auf Instagram One-Click-Ads von Instagram zu WhatsApp integriert. Und für das Format Reels hat Meta in diesem Jahr ebenfalls eine Click-to-Messenger-Funktion eingeführt, die zum Beispiel vom Reel direkt in den WhatsApp Chat führen kann.

Facebook Reels Ad mit Click-to-Messenger Button, © Meta

Von VIPs bis zu Neukund:innen: Mehr Kund:innen personalisiert ansprechen

Das zweite neue Feature, das WhatsApp Business bald zu bieten hat, bezieht sich auf personalisierte Nachrichten. Der Messaging-Dienst möchte eine neue Funktion – zunächst testweise – einführen, die möglichste schnell, einfach und effizient personalisierte Nachrichten an die Kundschaft vermittelt. Von Terminerinnerungen über Geburtstagsgrüße bis zu Updates zu besonderen Verkaufsangeboten kann alles Mögliche dabei sein. Derlei Botschaften müssen fortan aber nicht mehr manuell an mehrere Accounts geschickt werden. Laut WhatsApp bietet die neue Funktion den Vorteil, dass Unternehmen persönliche Nachrichten mit dem jeweiligen Kund:innennamen sowie anpassbaren Call-to-Action Buttons an bestimmte Personenlisten senden können. Diese Listen können eigens sortiert und benannt werden, also etwa VIP User bezeichnen oder Neukund:innen. Die Businesses können den Tag und die Uhrzeit für den Versand der Nachrichten festlegen und mit der Versandzeit variieren, um die beste Tageszeit für diese Nachrichten zu ermitteln.

WhatsApps neues personalisiertes Messaging für Unternehmen in der Übersicht (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © WhatsApp

Diese erweiterte Messaging-Methode stellt WhatsApp Business optional und gegen eine Gebühr zur Verfügung. Das Unternehmen gibt an, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Insights zum Feature zu veröffentlichen.

Seit dem Start von WhatsApp Business im Jahr 2017 erweitert Meta die Funktionen für die Unternehmens-Kanäle immer weiter. Das Online Shopping über Kataloge ist ein Bestandteil der E-Commerce-Dimension, die sich für Marken und User in diesem Kontext eröffnet. Des Weiteren arbeitet WhatsApp auch daran, die Ende 2022 weltweit ausgerollten Communities auch für WhatsApp Business bereitzustellen. Administrator:innen von Communities können wichtige Updates an alle in der Community senden – Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die Mitglieder der Communities sind allerdings nicht per se in der Lage, Messages an alle zu verschicken. Die Administrator:innen sollen auch ausgewählte Kontakte via Link oder durch individuelles Hinzufügen zu den WhatsApp Communities einladen können. Dank dieser Funktionen sind die Communities für Unternehmen besonders wertvoll, weil sie als Sender:innen unkompliziert mit interessierten Zielgruppen kommunizieren und gleichzeitig den Gruppen-Chat seriös verwalten können. Das kann für mehr Kund:innenbindung sorgen. Und in Verbindung mit den weiteren Features auf WhatsApp Business die Conversions und das Geschäft ankurbeln. WhatsApp erklärt:

Mit Communitys wollen wir die Messlatte dafür höher legen, wie Unternehmen privat und sicher miteinander kommunizieren – und zwar so, wie es bisher noch nicht möglich war. Für die heutzutage verfügbaren Alternativen müssen Menschen Apps und Softwareunternehmen eine Kopie ihrer Unterhaltungen anvertrauen. Wir glauben, es bedarf eines höheren Maßes an Sicherheit, die durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglicht wird.

Weiterführende Informationen zu den neuen WhatsApp Business-Funktionen findest du auf dem Blog des Unternehmens.