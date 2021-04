Facebook möchte den Unternehmen, die WhatsApp Business nutzen, eine neue Möglichkeit bieten, Ads zu schalten. Anzeigen auf Facebook können Unternehmen helfen, passende Kund:innen zu erreichen und auf das eigenen Geschäft aufmerksam zu machen. Bisher konnten Ads nur über den Werbeanzeigen-Manager von Facebook geschaltet werden. Nun soll diese Funktionalität in WhatsApp direkt integriert werden.

In WhatsApp selbst gibt es keine Ads. User empfinden diese im Umfeld des Messengers als unpassend. Um dennoch die Zielgruppe anzusprechen, können Unternehmen Ads auf Facebook schalten, die direkt zu ihrem WhatsApp-Auftritt verlinken. Natürlich war diese Funktion schon vorher gegeben, doch immer über den Umweg über Facebook. Wie CNN berichtet, nutzen etwa eine Million Businesses bereits dieses Ad-Format. Und bald könnte sich diese Zahl noch erhöhen. Denn wenn die Ad-Erstellung direkt über WhatsApp Business möglich ist, erleichtert dies einige Arbeitsschritte und könnte mehr Unternehmen dazu verleiten, eigene Ads zu schalten.

Um die Anzeigenschaltung aus WhatsApp heraus zu ermöglichen, greift die App auf die WhatsApp-Business-Kataloge zu. In diese können Unternehmen ihre Produktinformationen und -fotos hochladen. Einzelne Einträge sollen nun ganz einfach in eine Instagram oder Facebook Ad umgewandelt werden. Von dieser werden die Facebook oder Instagram User dann direkt auf das WhatsApp-Profil weitergeleitet. Mark Zuckerberg erklärt den Gedanken hinter der Neuerung:

For a lot of people, online commerce is less about websites and shops, and more about messaging. The next step is to make it easier for businesses to adopt all these services and to give them the tools that can handle messages and customer relationships.