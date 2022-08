#Twitter continues to work on the edit tweet feature 👀 pic.twitter.com/hFstfnGi42

Demnach können nach dem offiziellen Launch der Funktion zunächst auch nur Nutzer:innen aus den USA, Kanada, Neuseeland und Australien auf das Feature zugreifen. Denn bislang ist Twitter Blue nur in diesen Regionen ausgerollt worden. User in Deutschland müssen sich also gedulden, ehe Twitter Blue auch hierzulande eingeführt wird. Der Preis für Twitter Blue, das auch andere exklusive Features wie Undo Tweet bietet, wird regional festgelegt. Jüngst wurde bekannt, dass Twitter den Preis für das Modell in den USA von 2,99 US-Dollar auf 4,99 US-Dollar anhebt. Das dürfte User abschrecken, da es bislang noch keine allzu großen Feature Updates für den Paid-Bereich gegeben hat.

Ob der Edit Button nach seinem Launch eine dauerhafte Bearbeitung von Tweets erlaubt, ist noch nicht klar. Denn ein aktueller Test zeigt eine Bearbeitungsfunktion für Tweets, die sich jedoch nach einer halben Stunde schließt. Möglicherweise ist das ein Kompromiss des Unternehmens, um Bedenken hinsichtlich der nachträglichen Veränderung von Threads oder Äußerungen zu zerstreuen. Vorstellbar ist auch, dass die Plattform diese abgespeckte Version letztlich für alle Twitter User ausrollt. Nach der Bestätigung Twitters zum Edit Button im Twitter Blue-Umfeld verliert diese These jedoch an Gewicht.