Diese ist zunächst aber nur für iOS User in den USA verfügbar. Das erklärt das Unternehmen in den Ausführungen im Hilfe-Center zur Option. Denn das Feature befindet sich noch in der Betaversion. Nehmen Creator im iOS-Kosmos an Super Follows und Ticketed Spaces teil – und haben sie mindestens 10.000 Follower –, können sie das Dashboard über den Reiter „Monetarisierung“ erreichen. Dort können sie dann tracken, wie viel Geld sie dank Super Follows und Ticketed Spaces eingenommen haben oder schätzungsweise einnehmen werden.

Im Hilfe-Center erklärt Twitter, dass sich im Dashboard auch geschätzte Zahlungsdaten verwalten lassen:

The Creator Dashboard is a way for the creators who drive conversations on Twitter to track their estimated earnings from Super Follows and Ticketed Spaces. Creators can monitor the $50 minimum threshold required for payout and manage their estimated payment dates, which can take up to 90 days to deposit in a bank account.