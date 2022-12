Der Relaunch des blauen Häkchens ist vor kurzem nach einer Verzögerung gestartet.

Elon Musk, seines Zeichens Twitter CEO, kündigte im gleichen Atemzug an, dass Twitter plant, in den kommenden Monaten alle ursprünglich vergebenen blauen Verifizierungshaken zu entfernen. Laut ihm sei die „Art und Weise, wie sie ausgegeben wurden, […] korrupt und unsinnig“ gewesen.

Elon Musks Vorhaben, die vor der Twitter-2.0-Ära für offizielle Konten stehenden blauen Haken zu entfernen, sorgt für Aufregung: Unter anderem thematisiert der Social-Media-Experte Matt Navarra die Bestätigung seines Plans auf Twitter.

Navarra zeigt in seinem Tweet auf, dass im Zuge von Musks Plan alle Accounts, die zukünftig nicht auf die Verifizierung verzichten möchten, dafür zahlen und somit auch Twitter-Blue-Abonnent:innen werden müssten. Zumindest würden diejenigen auch weitere Features erhalten – unter anderem den von vielen Usern lang ersehnten Edit Button, der nur Abonnent:innen zur Verfügung stehen soll.

Die Kosten für den offiziellen blauen Haken belaufen sich auf 7,99 US-Dollar pro Monat; iPhone User müssen für das Verification Badge jedoch noch tiefer in die Taschen greifen und eine erhöhte Gebühr von elf US-Dollar pro Monat zahlen.

Das überarbeitete und für 7,99 beziehungsweise elf US-Dollar erhältliche Twitter Blue-Abonnement soll dieses Mal nicht für ein Fiasko sorgen. Ursprünglich wurde es bereits am 9. November eingeführt, aber binnen 24 Stunden wieder zurückgefahren. Denn viele Menschen hatten sich die Sicherheitslücken zu eigen gemacht haben, um sich als Brands und Prominente auszugeben. Dieses Mal verlässt sich Twitter auf einen leicht beschriebenen Überprüfungsprozess. Unter anderem soll die Anforderung zur Bestätigung der Telefonnummer dazu verhelfen, jegliches „verifiziertes“ Hoaxing einzuschränken. Twitter erklärt in dem Thread unter dem oben geteilten Ankündigungs-Tweet:

We’re committed to maintaining integrity of accounts on Twitter and making the platform a place people can join and engage safely. Only Twitter accounts created more than 90 days ago can sign up for Twitter Blue. All Twitter Blue subscribers will be required to confirm their phone number as part of sign up. Once subscribed to Twitter Blue, changes to your profile photo, display name, or username (@handle) will result in the loss of the blue checkmark until the account is validated as continuing to meet our requirements, and no further changes will be allowed during this review period.