Seitdem können Creator die bis zu dreiminütigen Shorts auch schon erstellen und veröffentlichen. Diese Neuerung bietet den Videoentwickler:innen mehr kreative Möglichkeiten und verbessert YouTubes Konkurrenzfähigkeit gegenüber TikTok und Instagram. Die jüngste Änderung markiert somit einen weiteren wichtigen Schritt in YouTubes Strategie, sich als vielseitige Plattform für Kurz- und Langformate zu positionieren. Matthew Darby, Director of Product Management bei YouTube, begründete die Relevanz des Updates kürzlich wie folgt.

This update will allow creators to explore more storytelling options within Shorts, giving them the flexibility to engage their audience for longer.