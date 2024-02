Die Videoeinstellung zum Auffinden ähnlicher Produkte soll Viewer zum TikTok Shop führen und könnte Videos auch ohne Produkt-Tags shoppable gestalten. Creator können das Feature aber auch ausstellen.

TikTok hat eine Videooption für Creator hinzugefügt, die dem Social Commerce auf der Plattform langfristig einen mächtigen Schub verpassen könnte. Erste Creator können in den USA über einen Schieberegler bei der Videoproduktion einstellen, ob sie das neue Feature Identify similar products nutzen möchten. Per Default ist dieses aktiviert. Die Funktion erlaubt es TikTok, den Viewern Produkte anzuzeigen, die jenen im Video ähneln. Dabei ist das Feature vor allem für Produkt-Reviews, Unboxing Content und Turorials mit Artikeln relevant. Der Social-Media-Experte Lindsey Gamble berichtet über die Funktion, die dem TikTok Shop mehr Relevanz verleihen könnte.

Das Feature zum Identifizieren ähnlicher Produkte auf TikTok, © TikTok, Lindsey Gamble

TikTok möchte Video-Content shoppable gestalten – und den TikTok Shop fördern

Die neue Funktion, deren Test TikTok gegenüber Bloomberg bestätigt hat, könnte Produkt-Tags von verifizierten Usern und Brands langfristig ablösen. Unklar ist allerdings, ob viele Creator die Produkthinweise, die TikTok in einem weiteren Tab zum Öffnen bereitstellt, als störend für die Seherfahrung betrachten würden.

So sieht das Feature in der App aus, Screeshot via The Verge, TikTok

Lindsey Gamble stellt die Option in den Raum, dass TikTok-Videos mit eingeschalteter Produktidentifikationsoption pushen könnte – wie es beispielsweise kürzlich mit Videos im horizontalen Modus gemacht wurde. Auch eine Affiliate-Option kann sich Gamble vorstellen; doch diese gibt es in genau diesem Kontext bis dato nicht.

TikTok möchte jedoch mehr Social Commerce fördern und mehr Umsatz erreichen. TikTok erreichte als erste App bereits zehn Milliarden US-Dollar Consumer Spend (vor allem über Live Streams generiert). Der Test von 30 Minuten langen Videos könnte ebenfalls auf den wirtschaftlichen Aspekt hindeuten, mehr Ads in längere Videos zu integrieren, etwa auch Mid-Roll Ads. Auch können solch lange Videos für ausführlichere Produkt-Reviews und dergleichen genutzt werden. Doch TikTok möchte langfristig insbesondere konkrete Shopping-Optionen vorantreiben. Der TikTok Shop wurde bereits im Sommer 2023 umfassend ausgerollt, zunächst aber nur in den USA. In Deutschland bleibt eine Integration noch aus, könnte jedoch im Jahr 2024 erfolgen.

Einige der Shop-Optionen von TikTok in der Übersicht (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © TikTok

Nach Informationen von Bloomberg möchte TikTok das Geschäft mit dem TikTok Shop in den USA zu einem Markt mit 17,5 Milliarden US-Dollar Umsatz ausbauen. Der Mutterkonzern ByteDance konnte bisher den Großteil der Commerce-Umsätze im asiatischen Raum erzielen. Funktionen wie Identify similar products könnten aber dazu beitragen, auch in den USA – und später womöglich in Europa – mehr shoppable Content und mehr Conversions über den TikTok Shop zu generieren.