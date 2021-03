In der Trend App können Marketer nun auf das neue Profil zugreifen, um Best Practices zur Erstellung von TikToks, Kampagnen auf der Plattform und zum Reichweitenaufbau zu erhalten.

„Don’t make ads. Make TikToks.“ Das ist der Slogan, mit dem TikTok for Business Marken und Unternehmen ermutigt, die Plattform für eine kreative Zielgruppenansprache zu nutzen. Das Werben in der Trend App gewinnt immer mehr an Reiz, weil TikTok laut Prognosen von App Annie in diesem Jahr die Grenze von 1,2 Milliarden Usern überschreiten dürfte. Dazu kommen diverse neue Optionen zum Werben und für den Social Commerce über die App. Jetzt launcht TikTok außerdem das TikTok for Business Profile in der App selbst. Über dieses können Marketer beispielsweise Tipps für eine bessere Ad Performance erhalten. Auch der Zugang zu weiterführenden Ressourcen für Marken und Creator wurde eingebunden.

Tipps und Tricks von TikTok – direkt in der App

Wer die seit einigen Jahren extrem erfolgreiche App TikTok nutzt, dürfte inzwischen bemerkt haben, dass die Plattform längst auch bei Marken und Unternehmen großen Anklang gefunden hat. Ads, Kooperationen mit Influencern und eigene Accounts von Businesses tauchen vermehrt auf. Und TikTok liefert nicht nur häufig neue Features für die Creator, sondern stärkt durch die Verbindung zu Marketern. Erst Anfang des Jahres startete das Unternehmen ein KMU-Hub für Deutschland. Dieses ermöglicht es den Unternehmen, Kampagnen mit dem TikTok Ads Manager und der zugehörigen Self-Service-Plattform passend für die App zu erstellen. Kooperationen mit dem Riesen-Werbekonzern WPP oder mit Shopify – die Händler:innen eine Kampagnenerstellung direkt auf der Shopify-Plattform ermöglicht – bringen Unternehmen und die Social-Media-Plattform noch enger zusammen.

Unterstützt wird das nun durch den TikTok for Business Account, den User direkt in der App finden. In der Web App ist er ebenfalls einzusehen.