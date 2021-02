TikTok und Shopify gehen eine Partnerschaft ein, um das Wachstum deutscher Unternehmen zu fördern. Nachdem im Herbst 2020 eine globale Kooperation zwischen der Trend Socia App und der E-Commerce-Plattform bekanntgegeben wurde, werden nun die Optionen vorgestellt, die alle Shopify-Händler:innen ab sofort in Deutschland wahrnehmen können. Konkret können diese Werbekampagnen auf TikTok erstellen, verwalten und messen, ohne die Shopify-Plattform zu verlassen. Zudem können die Unternehmen über TikToks aktive und stetig wachsende Community ihre Neukund:innenakquise erweitern.

Dank der neuen Partnerschaft zwischen Shopify und TikTok haben Unternehmen in Deutschland jetzt die Möglichkeit, In-Feed-Videoanzeigen direkt auf Shopify zu erstellen und sie den mehr als 100 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen von TikTok in ganz Europa zu präsentieren. Das geht aus der offiziellen Pressemitteilung von Shopify und TikTok hervor.

Demnach ist TikTok nicht nur eine App, die extrem viele aktive Communities und ein großes Wachstum ausmacht. Auch ganz verschiedene Verbraucher:innen-Demografien werden dort abdeckt. Deshalb können Unternehmen über TikTok ihr Branding, aber auch ihre Conversion-Optimierung vorantreiben. Laut einer Kantar-Studie sind 67 Prozent der User auf TikTok 25 Jahre und älter. 83 Prozent der Berfragten geben an, dass sie durch den Content in der App schonmal zu einem Kauf inspiriert wurden.

Da die globale Shopify-Studie zur Zukunft des Handels ebenfalls zeigte, dass 54 Prozent der jüngeren Verbraucher:innen, die bei unabhängigen Retailern einkaufen, neue Marken auf Social-Media-Plattformen finden, ist die Relevanz von Social Media wie TikTok für den E-Commerce sogar datenbasiert nachzuvollziehen. Für Unternehmen bieten sich nun diverse Chancen.

Seit dem Start von TikTok For Business sehen wir, wie Marken authentische Verbindungen mit unserer vielfältigen Community aufbauen, indem sie die Kreativität nutzen, die die Plattform so einzigartig macht. Wir möchten es Unternehmen so einfach wie möglich machen, das Potenzial von TikTok voll auszuschöpfen. Die neue Partnerschaft von TikTok und Shopify wird Marken dabei helfen, ihre Zielgruppen schnell, effektiv und präzise online zu erreichen und den Umsatz über TikTok zu steigern,