Erst kürzlich feierte Threads den ersten Geburtstag – und verzeichnet bereits fast 200 Millionen Nutzer:innen. Obwohl es bereits Überlegungen zur Werbeintegration auf Threads gibt, erklärte Mark Zuckerberg kürzlich, dass es noch eine Zeit dauern könnte, ehe die Plattform monetarisiert wird. Dafür hat Threads kürzlich ein Feature herausgebracht, über das sich viele Creator freuen: Eine ausführliche Insights-Rubrik bietet ihnen Informationen zu Aufrufen, Interaktionen und zur Follower-Zahl. Du kannst die Insights je nach Interesse für sieben, 14 oder 30 Tage ansehen.

Threads hat den Launch der Insights mittlerweile offiziell bestätigt:

We’re introducing insights to help you better understand your followers and measure the performance of your posts through a range of metrics about your content, including the number of views, replies, reposts and quotes on posts. You can also see the evolution of your follower count over time and the demographics of your followers – including their age, gender and locations.