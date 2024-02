Eine ähnliche Funktion gibt es in der Threads App bereits: Posts anderer User sind in der unteren rechten Ecke, direkt neben dem Übersetzungssymbol, mit einem Hashtag-Symbol markiert. Nutzer:innen können auf dieses tippen, um einen eigenen Post mit demselben Tag, welcher im Beitrag verwendet wurde, zu starten.

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Threads die neue Create-with-tag-Option noch nicht umfassend ausgerollt. Möglicherweise handelt es sich hierbei um ein Neu-Design und Update der bestehenden Hashtag-Funktion, welche künftig auch eigene Posts einschließen soll. Alternativ wäre es auch möglich, dass User neue Posts von ihren eigenen Beiträgen aus mit Create with tag erstellen, während Tags aus Postings anderer User weiterhin per Hashtag-Symbol genutzt werden können. In jedem Fall könnte das neue Feature für eine umfassendere Nutzung der Tags auf der Plattform sorgen.

Neue Ansicht für die Interaktionen

Auch bei den Engagement-Kennzahlen arbeitet Threads an einer neuen Ansicht. Bislang wurden die Symbole, über welche die User einen Post liken, kommentieren, reposten oder teilen können, separat von der Anzahl der Likes und Kommentare angezeigt. Ersten Usern wird nun ein neues Design der Symbole und Kennzahlen angezeigt, welches stark an X erinnert.