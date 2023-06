Jetzt, da die kontroversen Tech-Giganten online auf einen realen Kampf hinweisen, spekulieren viele Menschen darüber, wer diesen gewinnen würde. Musk spricht vor diesem Hintergrund bereits darüber, dass er in seiner Jugend in Südafrika in „echte Hardcore-Straßenkämpfe“ verwickelt war. Doch auch Zuckerberg trumpft im Netz mit seiner Kampferfahrung auf: Inzwischen sei er ein aufstrebender MMA-Kämpfer, der bereits Jiu-Jitsu-Turniere gewinnt. Er behauptet auch, kürzlich das sehr anspruchsvolle „Murph Challenge“-Training in knapp 40 Minuten absolviert zu haben.

Mario Nawfal, Entrepreneur und Investor, fasst die Informationen über den etwaigen Kampf zwischen Musk und Zuckerberg auf Twitter zusammen:

– Location: Las Vegas

– It will be fought in an Octagon (UFC style)

– Potential referee: Joe Rogan

– Andrew Tate has offered to train Elon in preparation for the fight.

– UFC President Dana White claims he spoke to both Elon and Zuckerberg, and both are ‚dead serious‘

While Zuckerberg has experience in Jiu Jitsu & MMA, Elon undeniably has the physical advantage over Zuck.