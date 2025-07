Seine beigefügten Screenshots geben erstmals einen konkreten Einblick in die neue Direct-Messaging-Funktion auf Threads. Zu sehen sind der Chat-Verlauf, die Inbox-Übersicht sowie die Sharing-Ansicht. Der Roll-out fokussiert sich zunächst klar auf die 1:1-Kommunikation. Funktionen wie Gruppen-Chats, verschwindende Nachrichten oder Dateiversand – bekannt aus dem Instagram- oder X-Universum – sind aktuell noch nicht integriert. Stattdessen setzt Meta auf eine bewusst schlanke, nutzer:innenzentrierte Umsetzung.

Über ein neues Briefsymbol in der unteren Navigationsleiste lässt sich die Inbox aufrufen. Dort können Nutzer:innen Direktnachrichten verfassen, Inhalte teilen und direkt auf Feed Posts antworten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das neue Icon in unserem Account bei OnlineMarketing.de jedoch noch nicht sichtbar – entsprechend konnten wir das Feature bislang nicht selbst erproben. Der Roll-out der Direktnachrichten startete zunächst in ausgewählten Märkten wie Hongkong, Thailand und Argentinien. Inzwischen wird die Funktion schrittweise global ausgerollt. Es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis alle Nutzer:innen Zugriff erhalten.

Mehr Sichtbarkeit für Perspektiven: Highlighter und Foto-Features im Fokus

Parallel zur Einführung der Direct Messages kündigte Product Managerin Rabiah Damji ein weiteres zentrales Update an: den Threads Highlighter. Dabei handelt es sich um ein visuelles Element, das besonders spannende Beiträge und Diskussionen innerhalb der App hervorheben soll. Ziel sei es, so Damji in einem Threads-Post, frische Perspektiven sichtbar zu machen und „a space where conversations and communities thrive“ zu gestalten. Der Fokus liegt also nicht nur auf neuen Funktionen, sondern auch auf der aktiven Kuratierung relevanter Inhalte – für mehr Sichtbarkeit, Kontext und Austausch.