Die Entertainment-Plattform launcht einen Info-Screen für die For You Page, der Informationen zu den ausgespielten Ads anzeigt.

TikTok gewinnt bei vielen Brands und Unternehmen immer mehr an Beliebtheit – nicht nur, weil die Entertainment-Plattform eine immens hohe Zahl an täglich aktiven Usern aufweist, sondern auch, weil dort Native Advertising so gut funktioniert. Denn die Anzeigen unterscheiden sich hier kaum von organischen Beiträgen, da sie sehr gut im Feed eingebettet sind.

Doch Kritiker:innen weisen verstärkt auf das Thema Datenschutz bei TikTok hin. Nicht nur, dass vor kurzem ein Zugriff auf sensible User-Daten in China bestätigt wurde, auch ein geleaktes PR-Dokument zeigt, dass TikTok beim Thema Datenschutz und China auf andere zeigt beziehungsweise die Probleme kleinredet.

TikTok Creator sollen daher beispielsweise künftig Live Streams auf Publika ab 18 einschränken können und die Plattform arbeitet zudem an einer Funktion, die Usern die Aussetzung personalisierter Ads ermöglicht. Und jetzt erhalten TikTok-Nutzer:innen noch mehr Transparenz für Ads: Denn User bekommen ab sofort neue Möglichkeiten, die mehr Kontext zu den angezeigten Ads bringen. Konkret zeigt TikTok dir jetzt, warum du eine bestimmte Ad auf deiner For You Page siehst. Auch Google und YouTube führten bereits im September 2021 eine ähnliche Funktion ein: Mit Advertiser Pages können User mehr über die Werbetreibenden erfahren.

Und so funktioniert’s