Wir konnten diese Einstellungsoption noch nicht in der App finden; sie könnte sich daher noch im Test befinden. Allerdings kannst du im Bereich Einstellungen und Datenschutz unter dem Reiter „Personalisierung von Anzeigen“ einstellen, ob du überhaupt personalisierte Werbung oder Werbung basierend auf von TikToks Partner:innen erhaltenen Daten zulassen möchtest.

Eine weitere Funktion, die TikTok für Creator auf der Plattform bereitstellen möchte, ist die Einschränkung von Zuschauer:innengruppen für ihre Live Streams. Laut TechCrunch testet die Plattform derzeit, LIVE Content nur für User ab 18 Jahren bereitzustellen. Tracy Elizabeth, TikToks Head of Issue Policy in den USA, erklärt gegenüber in einem Presse-Briefing im Februar bereits:

We’ve heard directly from our creators that they sometimes have a desire to only reach a specific older audience. So, as an example, maybe they’re creating a comedy that has adult humor, or offering kind of boring workplace tips that are relevant only to adults. Or maybe they’re talking about very difficult life experiences. So given those varieties of topics, we’re testing ways to help better empower creators to reach the intended audience for their specific content.