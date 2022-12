Welche Snapchat Lenses waren in diesem Jahr beliebt? Über welche Popkulturphänomene wurde viel geredet? Und an welchen Tagen war das Engagement besonders hoch? Die Antworten gibt es im Artikel.

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und viele Unternehmen und Plattformen teilen ihre ganz persönlichen Jahresrückblicke – darunter etwa TikTok und Google, deren Rückschau auf das Jahr 2022, inklusive aller wichtigen Trends und Themen, du in den verlinkten Artikeln nachlesen kannst. Nun hat auch Snapchat einen Trendbericht zum Ende des Jahres geteilt. Im Folgenden erfährst du, welche Snapchat Lenses, Posting-Tage und Popkulturthemen 2022 besonders beliebt waren.

Das ist die meistgenutzte AR Lens des Jahres

Viele Marketer scheuen noch davor zurück, auf Snapchat aktiv zu werden – dabei hält sich hier ein großer Teil der jüngeren Generationen auf. Mitverantwortlich für die Beliebtheit der Plattform sind die Snapchat Lenses. Die plattformeigenen Filter überzeugen die User in Sachen Umfang und Qualität teils mehr als Filter auf TikTok und Instagram. Besonders beliebt war dieses Jahr die sogenannte Crying Lens. Seit der Einführung wurde der Filter weltweit über 9,8 Milliarden Mal verwendet.

Der beliebteste Snapchat-Filter des Jahres, © Snapchat

Der zweitbeliebteste Filter war in diesem Jahr die Shook Lens. Auf Platz drei landet der Cute-Anime-Filter. Ebenfalls viel genutzt wurden die Einstein Lens sowie die Cartoon Kid Lens.

Diese Snapchat Lenses wurden 2022 besonders viel genutzt, © Snapchat

Heat Waves, Stranger Things und Minions: Die Trends des Jahres

Nicht nur auf TikTok ist Musik von zentraler Bedeutung und kann Künstler:innen zu enormem Erfolg verhelfen sowie zuvor unbekannte Songs in die Charts katapultieren. So haben sich auch die Snapchat Stories, in welchen Musik gespielt wird, zwischen 2021 und 2022 verdreifacht. Besonders beliebte Titel waren beispielsweise Vitamin A’s Happy Birthday, Justin Bieber’s Yummy und Heat Waves von Glass Animals.

Viele User nutzen die Plattform darüber hinaus, um sich über die neuesten Filme und Serien auszutauschen. Shows, die in Snapchat Stories besonders häufig erwähnt wurden, sind unter anderem Cobra Kai, Euphoria, Love Island und Stranger Things. Beliebte Filme waren beispielsweise Hotel Transylvania: Transformania, Thor: Love and Thunder, Minions: The Rise of Gru, Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Hocus Pocus 2.

Auch in den Bereichen Food und Fashion hat die Plattform die beliebtesten Trends des Jahres untersucht. Während die meisterwähnten Lebensmittel Ketchup und Sriracha für etwas Verwirrung sorgen dürften, sind die beliebtesten Fast-Food-Restaurants McDonald’s, Starbucks und Subway weniger verwunderlich. Items, die mit Snapchats AR Lenses besonders häufig anprobiert wurden, waren Sonnenbrillen und Sneakers.

Diese Items wurden besonders häufig mit Snapchat-Filtern anprobiert, © Snapchat

Die Snapchat Lenses bieten auch für Brands viel Potenzial – insbesondere, da diese mittlerweile vor allem für das An- und Ausprobieren von Produkten verwendet werden, wie Snapchat erklärt:

Shopping is now the #1 reason for using AR, especially for seeing how products would match their lives and spaces.

Beliebte Locations und Top Engagement Days

2020 und 2021 verbrachten viele User einen großen Teil ihrer Zeit zu Hause – doch im Jahr 2022 ist Reisen wieder im Trend. Das spiegelt sich auch in den am häufigsten getaggten Orten der Snapchatter wider. Die klare Nummer eins waren Flughäfen, gefolgt von Locations wie dem Big Ben, dem Guggenheim Museum, dem Petersdom, der St. Paul’s-Kathedrale sowie dem Empire State Building.

Besonders interessant für Marketer sind die von Snapchat aufgelisteten Top Engagement Days. Am aktivsten waren die User an Silvester. Weitere Tage, an denen ein hohes Engagement verzeichnet wurde, waren beispielsweise der erste April, das Holi-Fest am 18. März sowie der internationale Tag der Freundschaft am 30. Juli.

Snapchats Top Engagement Days 2022, © Snapchat

Zusätzlich zum Trendbericht erstellt Snapchat jedes Jahr die sogenannte Year End Story für Nutzer:innen. Diese trägt die schönsten Erinnerungen des vergangenen Jahres zusammen und kann mit Freund:innen geteilt werden.