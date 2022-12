International konnten insbesondere die folgenden fünf Creator auf sich aufmerksam machen:

@ox_zung – „Manche Life Hacks erscheinen schlicht zu surreal – bis sie funktionieren.“

@rosalia – „Blicke können mehr sagen als 1000 Worte. Erst recht, wenn sie so dicht hintereinander folgen.“

@lav_sings – „Warum nicht einfach mal der Familie die eigenen Gesangskünste präsentieren? Die erstaunten Gesichter von Schwester und Vater sagen alles.“

@robertirwin – „Das Leben eines kleinen Salamanders zu retten, kann manchmal auch sehr lehrreich sein.“

@thammachad – „Die diesjährigen TikTok Awards zusammengefasst in 90 Sekunden. Was für eine Reise!“

So lernst du auf TikTok noch was dazu

Warst du schon einmal in einem Dunkelrestaurant oder in einer inklusiven Ausstellung mit blinden Museumsführer:innen? Viele Kulturinstitutionen bieten bereits Programme an, die dir helfen, die Welt von beeinträchtigten Menschen besser zu verstehen. Im Bereich Social Media ist TikTok zu einer Plattform avanciert, die in diesem Kontext lehrreiche Insights bietet. @Mr.BlindLife nimmt seine User beispielsweise in seinen Kurzvideos mit in den Alltag einer blinden Person. Sein Video über die Probleme mit Leitstreifen, die an jedem Bahngleis zu finden sind, zählt zu den beliebtesten Videos, die seit diesem Jahr unter dem Hashtag #LernenMitTikTok auffindbar sind.