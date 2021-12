Musik ist ein fester Bestandteil von TikTok, die Plattform hat schon so manchen Creatorn zum Durchbruch verholfen. Schon im vergangenen Jahr wurde der Erfolg vieler Songs durch ihre Verwendung auf TikTok deutlich angekurbelt: Zu den Top 10 2020 gehörten etwa „Say So“ von Doja Cat und „Savage“ von Megan Thee Stallion. Nun blickt TikTok erneut zurück auf das fast vergangene Jahr und teilt in einem ausführlichen Report die beliebtesten Songs, Künstler:innen, Genres und mehr. Die spannendsten Ergebnisse zeigen wir dir im Folgenden.

Die Anzahl der besonders erfolgreichen Songs stieg dieses Jahr noch einmal um das Dreifache an: Ganze 430 Lieder erzielten über eine Milliarde Videoaufrufe als TikTok Sounds. Und der Erfolg der Lieder beschränkt sich in vielen Fällen nicht nur auf die App selbst. Dieses Jahr schafften es ganze 175 Songs, die auf TikTok trendeten, in die Billboard Hot 100 Charts – das sind doppelt so viele wie letztes Jahr. Ole Obermann, Global Head of Music bei TikTok, blickt zurück auf ein erfolgreiches Jahr:

TikTok opens the door to new artists, new sounds, underground and DIY scenes as well as the classic hits, connecting them with a global audience and passionate music community like never before. 2021 has been a huge year for music and for TikTok and we’ve been humbled how the industry and so many artists have partnered with us to make this magic happen across so many different countries.