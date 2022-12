BeReal überzeugt durch Authentizität und inspiriert Plattformen wie Instagram dazu, ebenfalls möglichst unverfälschte Inhalte in den Fokus zu stellen. Wie, erfährst du im Artikel. Darin erläutern wir auch, wie nachhaltig der Realness-Trend wirklich ist.

Ein Bild täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt kollektiv mit Freund:innen posten: das Original-BeReal-Rezept überzeugt immer mehr User. Der Gedanke dahinter ist, die Nutzer:innen dazu zu bringen, die Frist einzuhalten, egal wie die Umstände sind. Dieser Ansatz widersetzt sich der lange Zeit bestehenden Influencer-Strategie, sich bei jedem Social-Media-Beitrag perfekt, vom Outfit bis zum Ort, in Szene zu setzen. Das Trendpotenzial haben bereits andere Social-Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram erkannt. Schließlich hat BeReal mit dem Realness-Faktor bahnbrechende Erfolge verbuchen können.

Im Januar 2022 lagen die Download-Zahlen für BeReal noch bei 756.000, im September dieses Jahres hingegen schon bei 14,7 Millionen – inzwischen hat die App über 50 Millionen User. Aufgrund der Neuartigkeit und des Erfolgs im App Store und Google Play Store hat es BeReal sogar geschafft, von Apple und Google (Kategorie „Users Choice“) als App des Jahres 2022 gekürt zu werden. Doch es gibt auch Kritik an der trendenden Plattform: Wie authentisch die Posts auf BeReal wirklich sind, erfährst du in diesem Artikel auf OnlineMarketing.de.

Diese BeReal-ähnlichen Funktionen plant Instagram

Roll Calls auf Instagram

Aktuell testet die Meta-Plattform weitere Funktionen, die zu Foto-Challenges aufrufen. Seit neuestem arbeitet Instagram an einem Feature mit dem Namen Roll Call, das es Usern in Gruppenchats möglich macht, alle Mitglieder dazu aufzufordern, innerhalb von fünf Minuten ein Foto oder Video in den Chat zu posten.

Instagrams Roll Call Feature, © Alessandro Paluzzi Instagrams Roll Call Feature, © Alessandro So funktionieren Roll Calls auf Instagram, © Alessandro Paluzzi

Wie du in den Screenshots von Reverse Engineer und App-Forscher Alessandro Paluzzi sehen kannst (mit Klick auf die Bilder gelangst du zu den größeren Ansichten), ist das Roll Call Feature eine BeReal-ähnliche Challenge, bei der jedoch nicht alle User oder alle Kontakte, sondern nur die Nutzer:innen innerhalb einer Gruppe, zu einem Foto aufgerufen werden.

Glimpse Stories auf Instagram

Bereits Anfang November haben wir auf OnlineMarketing.de über das derzeit von Instagram getestete neue Story-Format Glimpse berichtet. Dieses soll Nutzer:innen die Möglichkeit bieten, einen ausgewählten Moment mit der Community zu teilen. Dabei möchte die Plattform eine besondere visuelle Form für dieses Format nutzen. Denn die User sollen für die Glimpse Story ein Foto oder ein Kurzvideo posten, das sie mit der Front- und mit der Rückkamera ihres Mobilgeräts aufnehmen. Und genau das ist Teil des Erfolgsrezepts von BeReal.

Candid Challenges auf Instagram

Im August haben wir auf OnlineMarketing.de auch über den Test der Candid Challenges auf Instagram berichtet. Im Rahmen dieser Challenger werden User dazu aufgerufen, authentische Fotos in einem Zwei-Minuten-Zeitfenster zu posten. Bei dem Feature handelte es sich laut Meta vorerst um einen internen Prototyp. Daher ist eine Anpassung des Formats durchaus wahrscheinlich. Eventuell könnten die Candid Challenges auch durch die Glimpse Story ersetzt werden.

Weniger Selbstinszenierung und Perfektion: Setzt sich der Trend zu mehr Authentizität auf Social-Plattformen durch?

Immer mehr Menschen suchen beziehungsweise präferieren auf vielen Social-Plattformen authentischere, weniger bearbeitete und persönlichere Inhalte. Dennoch koexistieren aktuell alle Formen von Social-Trends auf einmal auf den Plattformen: lustige, inszenierte Kurzvideos, die vor allem unterhalten; politische Beiträge, die informieren; authentische Bilder, die einen realen Einblick verschaffen und Hochglanzfotos, die die aktuellen Mode-, Beauty- und Lifestyle-Trend abbilden. Ob sich am Ende ein Trend durchsetzen wird oder muss, wird sich zeigen. Sicher ist, dass User ihre Social-Erfahrungen in gewisser Weise selbst in der Hand haben und entscheiden können, welchen Influencern und Brands sie folgen; auch wenn man hierbei nicht außer Acht lassen sollte, dass allen voran TikTok und Instagram Nutzer:innen via Algorithmus verstärkt empfohlene Inhalte in die Feeds spülen. Worauf Instagrams Empfehlungsalgorithmus basiert, erfährst du in unserem Artikel auf OnlineMarketing.de.

Inhalte statt Likes: So entschärft Instagram den Popularitätsdruck

Auch Social Apps wie Instagram bieten Creatorn neue Möglichkeiten, sich dem Erfolgsdruck durch etwa Likes zu entziehen. In diesem Kontext können User bereits seit längerem die Likes ihrer Instagram Posts und jetzt auch ihrer Reels verbergen. So könnte der Druck, nur Beiträge zu posten, die viele „Gefällt Mir“-Klicks erhalten, verringert werden. Die Creator selbst können jedoch, trotz Ausblendung von Likes, sehen, welche Beiträge gut ankommen – und welche nicht. Auch im Rahmen dieser Entwicklung ist somit noch Luft nach oben.

So real sollten sich Brands auf Social-Plattformen zeigen

Nicht nur Creator wollen und sollten auch ehrliche Einblicke in ihr Leben gewähren, aber natürlich immer nur so viel erzählen, wie sie persönlich möchten. Ebenso können Brands von dem Authentizitätsfaktor profitieren; und sich genau damit gegebenenfalls von anderen, auch größeren Marken mit vielen Followern und enormer Reichweite, abheben. Theoretisch ist hierbei alles, was dein Unternehmen tut, von Interesse: der Alltag, die Mitarbeiter:innen, der Blick hinter die Kulissen, der Unternehmensstandort, die Produkte, der Fortschritt, die Gründungsgeschichte, die Weihnachtsfeier und dergleichen; die Liste lässt sich beinah endlos fortführen. Stichwort Storytelling: Es geht mehr oder wenig einfach darum, mit Geschichten zu punkten und die User an den eigenen Werten, Visionen sowie Erfolgen und Misserfolgen teilhaben zu lassen.

Wichtig ist dabei jedoch, sich nicht durch Social Commitment zu profilieren und einfach nur Empathie, Engagement, Nachhaltig oder Diversität zu suggerieren, ohne diese Werte wirklich zu verfolgen. Denn Heuchelei wird heutzutage – auch dadurch, dass viele User auf Social-Plattform deutlich politischer geworden sind und Nutzer:innen Missstände, Leaks und dergleichen einfacher als noch vor einigen Jahren in den Medien nachverfolgen können – aufgedeckt. Das zeigt aktuell prägnant die mediale Begleitung des Chaos rund um Twitter, im Rahmen dessen alle Schritte des neuen Twitter-Chefs Elon Musk in den News und auf Plattformen beinahe stündlich nachverfolgt werden können.

