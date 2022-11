Der #BeFake-Trend auf TikTok und Co. wirkt auf den ersten Blick harmlos – schließlich würden die wenigsten User auf die Idee kommen, ihre Freund:innen tatsächlich derart hinters Licht zu führen. Dennoch kann er – insbesondere bei jüngeren Usern – den Eindruck erwecken, dass es nicht ausreichend ist, authentische, aber möglicherweise langweilige Schnappschüsse aus dem eigenen Leben zu teilen.

Die Grundidee ist sinnvoll – aber nicht realistisch

A new and unique way to discover who your friends really are in their daily life,

beschreibt BeReal die eigene App auf der Website des Unternehmens. Warum fällt es vielen Usern so schwer, tatsächlich authentische Einblicke in ihr Leben zu zeigen? Das menschliche Bedürfnis, sich von der besten Seite zu präsentieren, wurde bei vielen Nutzer:innen durch jahrelangen Social-Media-Konsum verstärkt. Wenn BeReal den Usern also die Option bietet, den Schein zumindest etwas zu wahren, indem nicht direkt gepostet, wird diese von vielen auch genutzt.

Nichtsdestotrotz kann BeReal die richtige App sein, um einen zumindest halbwegs authentischen Einblick in das Leben der eigenen Freund:innen zu gewinnen. Ob dies nötig ist, wenn Nachrichten, Bilder und Co. von den Momenten, die für andere wirklich interessant sind, auch per Privat-Chat geteilt werden können, ist Ansichtssache. Darüber hinaus ist es fraglich, ob man jeden geteilten Schnappschuss anderer User auch sehen möchte – so berichtet eine Nutzerin:

It showed me last night that a bunch of our friends were celebrating one of my best friend’s engagements without me […] Literally made me feel worse than Instagram. I was like, What is this alternate reality I’m living in?

Wie interessant ist BeReal für Marketer?

Zum aktuellen Zeitpunkt können in der App keine Werbeanzeigen geschaltet werden – und laut eigenen Angaben möchte BeReal auch in Zukunft keine Ads auf der Plattform. Stattdessen kommen Paid Features und bezahlte Abonnements für BeReal als Monetarisierungsoptionen in Frage. Sollte sich BeReal zu einem späteren Zeitpunkt doch noch für Ads in der App entscheiden, stellt sich die Frage, ob Marketer diese Chance nutzen sollten. So, wie BeReal in der Realität verwendet wird, erinnert die App an Snapchat, Instagram Stories oder einen privaten WhatsApp-(Gruppen-)Chat. Aus dieser Perspektive – und so lange die Nutzungszeit der App trotz hoher Download-Zahlen weiterhin niedrig bleibt – wäre die App für Marketer kaum interessanter als Instagram und Co.

Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass auch BeReal früher oder später auf den Kurzvideozug aufspringt und die User der App Clips aus ihrem Leben teilen lässt. Damit würde BeReal die Einzigartigkeit der App noch weiter einschränken – die Nutzungszeit möglicherweise jedoch ankurbeln. Aus der Perspektive der Werbetreibenden wäre die App spätestens dann von Interesse. Aktuell wird die App von vielen Usern lediglich zum Teilen von Posts mit Freund:innen genutzt, doch es ist auch möglich, BeReals öffentlich zu teilen und so eine Audience in der App aufzubauen. In diesem Kontext wäre auch die Zusammenarbeit mit Influencern für Marketer eine Option.