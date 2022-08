Die sogenannten Stations seien personalisierte, „regelmäßig aktualisierte Sammlungen von Audio Content“. Hier können User sowohl auf Podcasts als auch auf Spaces zugreifen. Letztere können Creator seit Januar 2022 auch aufnehmen und die Aufzeichnung den Nutzer:innen für 30 Tage nach der Veröffentlichung bereitstellen. Die Integration von Podcasts auf Twitter ist bereits seit Anfang des Jahres in Arbeit. Schon jetzt nutzen viele Podcaster die Plattform, um ihre Shows zu bewerben und ihr Publikum zu erweitern, erklärt Twitter:

Fans love to see when their favorite podcasts are launching a new season, going on tour, or endorsing a fellow podcast for their next listen. Up-and-coming and established podcasters alike are using Twitter to help expand and inform their audience.